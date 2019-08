Xe tải tông taxi khiến một người tử vong 0 Xe taxi biến dạng, ba hành khách thương vong sau cú va chạm với xe tải tại vòng xuyến ở TP Hội An sáng 21/8.

Xe tải do anh Võ Phi Dũng (36 tuổi, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) điều khiển đi trên đường 129 hướng Bắc Nam. Khi đến vòng xuyến giao nhau với đường Cửa Đại (TP Hội An), xe tải bất ngờ đâm vào hông taxi biển Quảng Nam, do anh Đỗ Dũng (48 tuổi) cầm lái, chở ba hành khách đi hướng Đông Nam.

Taxi hư hỏng nặng bên hông phải sau va chạm sáng 21/8 ở Hội An. Ảnh: Sơn Thủy.

Va chạm khiến hông bên phải xe taxi bị biến dạng, cánh cửa hư hỏng nặng. Túi khí ở cánh cửa xe bung ra nhưng cú tông mạnh khiến hành khách Ngô Quang Tiến (63 tuổi, ở Hưng Yên) tử vong; hai người khác bị thương được đưa cấp cứu.