Xe tải cán đứt chân người gặp nạn rồi bỏ chạy 0 Quảng NamTài xế Lê Bá Thừa khai thấy hai thanh niên nằm giữa đường nhưng tránh không kịp nên cán vào. Tại hiện trường phát hiện một chiếc chân đứt lìa.

Ngày 16/10, công an huyện Núi Thành cho biết đang tạm giữ ôtô tải biển Bình Định để điều tra hành vi cán qua chân một người gặp tai nạn.

Theo hồ sơ, khoảng 0h10 ngày 7/10, người dân phát hiện anh Nguyễn Trúc Vỹ (19 tuổi) đã tử vong và Phạm Nguyên Danh (27 tuổi, cùng trú TP Tam Kỳ) bị thương cùng một chiếc xe máy nằm bên dải phân cách quốc lộ 1A, đoạn qua xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành.

Chiếc xe tải bị tạm giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Khám nghiệm hiện trường, nhà chức trách phát hiện một chân của nạn nhân bị bánh xe cán đứt lìa. Vào cuộc điều tra, cảnh sát ghi nhận lời kể của một nhân chứng, khi xảy ra tai nạn có hai xe tải chở gỗ dăm đi qua chạy với tốc độ cao.

Trích xuất camera ven đường, công an tìm ra chiếc xe cán qua người nạn nhân do Lê Bá Thừa (trú phường Cảng Cá, TP Quy Nhơn) điều khiển. Ngày 9/10, tại trụ sở công an, Thừa khai nhìn thấy hai người nằm xuống mặt đường nhưng né tránh không kịp nên bánh xe cán vào đùi nạn nhân rồi tăng ga bỏ chạy.

Một lãnh đạo công an huyện Núi Thành cho hay đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. "Theo đạo đức nghề nghiệp, tài xế phải dừng lại hiện trường, coi có ai còn sống thì cứu hoặc gọi cơ quan chức năng đến giải quyết, đằng này tài xế Thừa lái xe bỏ chạy", người này nói và thông tin Thừa không bị tạm giam.