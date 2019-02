Xe 'Quái thú' của Tổng thống Mỹ lăn bánh trên phố Hà Nội

Xe 'Quái thú' đến Hà Nội "Quái thú" đi qua cầu Chương Dương. Video: Lộc Chung.

8h sáng nay 23/2, vận tải cơ Boeing C-17 Globemaster III của Không lực Mỹ từ Yokota (Nhật Bản) đã đưa 2 ôtô bọc thép Cadillac One cùng 2 chiếc Chevrolet Suburban, hàng chục nhân lực trong đội hộ tống Tổng thống Mỹ đến Hà Nội.

Khoảng 9h30, xe chở tổng thống có tên chính thức là "Presidential state car" và một số biệt danh khác như: First Car, Cadillac One hay Quái thú (The Beast).

Sau hơn 2 năm đắc cử, Tổng thống Donald Trump có ôtô chống đạn mới The Beast 2.0. Chiếc xe này đã xuất hiện trong chuyến đi của ông Trump tại thành phố New York tháng 9/2018.

Chiếc Cadillac One đi trên cầu Nhật Tân, Hà Nội, sáng 23/2. Ảnh: Bá Đô.

Dù đã được cấp xe bọc thép thế hệ mới, Tổng thống Trump vẫn sử dụng xe cũ được chuyển giao từ người tiền nhiệm trong chuyến công du đến Việt Nam lần này.

Cabin xe Cadillac One được thiết kế để chống chịu các vụ tấn công bằng lựu đạn, vũ khí sinh - hóa học. Bên cạnh đó, xe bảo vệ tổng thống còn trang bị thêm hệ thống hỗ trợ lái xe ban đêm và liên lạc với đoàn xe bảo vệ bằng mạng không dây riêng, có tính bảo mật cao.

Bên trong xe, đội mật vụ bố trí sẵn những túi máu dự phòng, cùng nhóm máu với tổng thống để sử dụng trong những trường hợp khẩn cấp. Ngoài khả năng phòng thủ bị động, một số tính năng phòng thủ chủ động như hệ thống bắn khói, xả dầu gây cản trở các xe truy đuổi hoặc phóng điện từ tay nắm cửa xe.

Đoàn xe tháp tùng bộ đôi Cadillac One của tổng thống Mỹ từ sân bay Nội Bài về khách sạn ở Hà Nội sáng 23/2. Ảnh: Phạm Dự.

Trong mỗi chuyến đi của tổng thống, cơ quan mật vụ Mỹ thường sử dụng hai chiếc Cadillac One chống đạn giống hệt nhau để tăng thêm khả năng bảo vệ.

Từ ngày 14 đến 22/2, Không lực Mỹ đã có nhiều chuyến bay đến Nội Bài và trong những ngày tới sẽ tiếp tục nhiệm vụ tại đây để chuyên chở thiết bị, phương tiện phục vụ đoàn Tổng thống Mỹ.

Hội nghị thượng đỉnh tại Hà Nội vào 27 và 28/2 sẽ là lần gặp mặt thứ hai của Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, sau cuộc gặp tại Singapore hồi tháng 6 năm ngoái.

Bộ đôi Cadillac One được đưa sang Việt Nam phục vụ Tổng thống Trump dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần này. Ảnh: Gia Chính.

