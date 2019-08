Xe khách chở quá 16 người bị phát hiện qua Facebook 0 Có 29 chỗ nhưng chở 45 người tuyến Nam Định - Hà Nội tối 18/8, xe khách bị phạt 7,5 triệu đồng.

Tổ công tác CSGT đã dừng xe và lập biên bản xử phạt tài xế xe khách chở quá số người quy định. Ảnh: Xuân Phương.

Ngày 19/8, lãnh đạo Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết đơn vị đã ra quyết định xử phạt chủ xe khách 29 chỗ chở 45 người số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi chở quá số người quy định.

Trước đó, tối 18/8, người dân đã gửi thông tin và hình ảnh lên Facebook Công an thành phố Hà Nội xe khách chạy tuyến Giao Thuỷ (Nam Định) - bến Giáp Bát (Hà Nội) chở quá người. Đội CSGT số 14 tổ chức chốt chặn trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Qua kiểm đếm, tổ công tác phát hiện xe khách chở 45 người, nhiều hành khách phải chen chúc và đứng ở lối đi. Tài xế xe khách thừa nhận hành vi và ký vào biên bản nộp phạt.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo nếu người dân phát hiện xe khách nhồi nhét khách quá quy định trên các tuyến về Hà Nội có thể phản ánh qua trang Facebook Công an thành phố Hà Nội để lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý.

Từ 17/6, Công an Hà Nội ra mắt trang Facebook để tiếp nhận, xử lý thông tin về an ninh, trật tự, an toàn, giao thông, tác phong cán bộ, chiến sĩ. Người dân có thể gửi nội dung qua Facebook hoặc nhắn tin qua ứng dụng Facebook Messenger dưới dạng văn bản, hình ảnh, video, ghi âm... Người cung cấp tin tức được bảo vệ bí mật thông tin cá nhân.

Giữa tháng 7, từ thông tin của một tài khoản Facebook, CSGT Hà Nội đã xác minh và xử phạt một triệu đồng, tước giấy phép lái xe hai tháng tài xế taxi vì hành vi đi vào đường dành riêng cho xe máy trên cầu vượt Nam Hồng (đoạn giao với đường Võ Văn Kiệt, Đông Anh). Các thông tin xử lý vi phạm được PC08 và Công an Hà Nội phản hồi trên trang Facebook.