Xe cứu hỏa bị ôtô Lexus 'ngáng đường' 0 Nghệ AnSau gần một phút bật còi và phát loa thông báo, xe cứu hoả mới được xe Lexus phía trước nhường đường với lý do không biết.

Khoảng 13h ngày 4/10, nhận tin có vụ cháy kho phế liệu tại địa bàn xã Nghi Kim, thành phố Vinh (Nghệ An), cảnh sát phòng cháy chữa cháy (Công an tỉnh Nghệ An) điều xe cứu hỏa lên đường làm nhiệm vụ. Khi chạy tới đường Quang Trung (TP Vinh), xe cứu hoả đã liên tục bật còi hụ và phát loa thông báo yêu cầu các phương tiện tham gia cùng chiều nhường đường, song xe Lexus phía trước mang biển số tỉnh Hà Tĩnh không chấp hành.

Gần một phút sau, khi được một tài xế xe taxi chạy cùng chiều bên tay phải ra hiệu, xe Lexus mới rẽ sang phải để nhường đường.

Xe cứu hỏa bị ngáng đường Cảnh sát phát loa thông báo xe Lexus nhường đường. Video: Công an Nghệ An



Lãnh đạo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy (Công an Nghệ An) cho biết, tài xế xe Lexus sau khi nhường đường đã chủ động hạ kính xe xuống chắp tay ngỏ ý xin lỗi vì cho rằng ở trong xe đã không nghe thấy còi và loa. Lực lượng chức năng sau đó vẫn kịp thời tiếp cận vụ cháy để khống chế.

Ông Nguyễn Bắc Vĩnh (59 tuổi, trú thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã nhận là người lái xe Lexus mang biển số tỉnh Hà Tĩnh và đăng ký tên mình vào chiều ngày 4/10 tại thành phố Vinh và gây cản trở cho xe cứu hỏa.

Ông Vĩnh cho biết trong lúc điều khiển xe đã chăm chú lái và đi đúng làn đường. Xe rất kín, khi đóng cửa thì ngồi bên trong không nghe thấy âm thanh bên ngoài nên không biết có xe cứu hoả phía sau. "Nếu nghe thấy biển số xe mình được đọc lên thì lách ngay. Tôi đã lớn tuổi, ý thức được vấn đề, đâu dại gì chống đối những việc như thế này. Khi có taxi lên báo hiệu mới biết. Tôi sau đó hạ kính trái, chắp tay lại ngỏ ý xin lỗi lực lượng chức năng", ông Vĩnh trần tình.

Chiếc xe mà ông Vĩnh điều khiển chiều nay trên đường Quang Trung, thành phố Vinh. Ảnh: Cắt từ video.

Chủ nhân xe Luxus cho biết khi được công an mời làm việc sẽ trình bày sự thật mình không biết có xe cứu hỏa phía sau, và không có ý định cản trở. Nếu nhà chức trách không thông cảm được, đưa ra mức phạt bao nhiêu cũng chấp hành theo quy định.

Lãnh đạo đội cảnh sát giao thông công an thành phố Vinh cho biết, đang trích xuất dữ liệu camera an ninh trên tuyến đường này để có căn cứ xử lý. Dự kiến, ngày mai công an sẽ mời tài xế điều khiển xe mang biển số Hà Tĩnh tới để yêu cầu tường trình vụ việc. "Việc gây cản trở xe ưu tiên, đặc biệt là xe cứu hỏa thì cần phải xử lý nghiêm để răn đe", đại diện cảnh sát nói.

Cuối tháng 9 vừa qua cảnh sát giao thông Hà Nội đã phạt một tài xế 46 tuổi 2,5 triệu đồng, tước giấy phép 2 tháng do không nhường đường xe cứu hỏa.

Điều 22 Luật Giao thông đường bộ quy định, khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường; không được gây cản trở xe ưu tiên.

Hải Bình - Đức Hùng