Xe chở hàng chục con trâu lật ngang trên quốc lộ 0 Sau khi đâm cột mốc đường ở Nghệ An, xe tải hư hỏng nặng, trâu và bò trên thùng văng ra ngoài.

Chiếc xe lật nghiêng bên vệ đường, phần đầu hư hỏng nặng sau cú đâm cột mốc đường hôm 24/1 ở huyện Tương Dương, Nghệ An.

Sáng 24/1, xe tải biển Thanh Hóa do nam tài xế quê Nghệ An điều khiển trên quốc lộ 7A hướng huyện Kỳ Sơn về huyện Đô Lương (Nghệ An), khi tới địa phận xã Tam Thái (huyện Tương Dương) đã đâm gãy cột mốc bên trái đường.

Xe chao đảo rồi lật ngang ra đường. Vụ tai nạn khiến phần đầu xe tải hư hỏng nặng, kính xe bị vỡ, hàng chục con trâu và bò trên thùng văng khỏi xe. Trên thùng xe còn có một số vỏ bình gas cũng vương ra ngoài.

Trâu, bò trên thùng văng ra ngoài sau khi chiếc xe gặp nạn sáng 24/1 tại Nghệ An.

Tai nạn không có thương vong. Công an địa phương đang làm rõ vụ việc.