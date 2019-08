Xe buýt ở Nghệ An lao xuống ruộng, một khách tử vong 0 Một phụ nữ ngoài 70 tuổi trú huyện Thanh Chương tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hiện trường tai nạn. Ảnh: CTV.

Chiều 20/7, xe buýt mang biển số Nghệ An chạy trên quốc lộ 46 hướng thành phố Vinh - huyện Đô Lương (Nghệ An). Gần 17h, xe tới địa phận xã Ngọc Sơn (huyện Thanh Chương) đã lao sang trái đường đâm gãy lan can sắt, xe sau đó lật ngang xuống ruộng sâu hơn mặt đường hơn hai mét cách mặt đường gần chục mét. Xe không đâm trúng phương tiện nào trước lúc gặp nạn.

Theo công an, trên xe có 6 người. Một phụ nữ ngoài 70 tuổi trú huyện Thanh Chương tử vong trên đường đi cấp cứu. Tại bệnh viện, một nạn nhân bị thương nặng được chuyển lên tuyến trên, các nạn nhân còn lại bị đa chấn thương.

"Xe tạo vệt phanh dài khoảng 10 m trên mặt đường trước khi đâm vào lan can", công an cho biết.

Xe cách mặt đường gần chục mét. Ảnh: CTV.

Tại hiện trường, chiếc xe bị hư hỏng nặng.