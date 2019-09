Xe 7 chỗ lao xuống ruộng 0 Nghệ AnTài xế tử vong, hai người trong xe bị thương nhẹ sau khi ôtô mất lái, húc gãy cột điện và lao xuống ruộng sáng 9/9 tại Nghệ An.

Xe 7 chỗ do tài xế trú tại thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cầm lái, đang đi trên quốc lộ 48B qua địa phận xã Quỳnh Ngọc (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) thì lao sang trái đường, húc gãy cột tiêu, lao xuống ruộng.

Hiện trường vụ tai nạn khiến một người chết và hai người bị thương sáng 9/9 tại Nghệ An. Ảnh: Xuân Bảy.

Chính quyền xã Quỳnh Ngọc cho biết tài xế tử vong trong xe, hai người ngồi sau bị thương nhẹ, xe hư hỏng một số bộ phận. Cơ quan chức năng nhận định xe mất lái, không va chạm với phương tiện khác. Vị trí xe gặp nạn cách mặt đường khoảng 4 m.

Tại hiện trường, xe bị dập nát một số bộ phận.