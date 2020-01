Xả súng vào nhà vợ cũ vì níu kéo bất thành 0 Lạng SơnNíu kéo tình cảm nhưng bị can ngăn, Lý Văn Sắn dùng súng quân dụng bắn vào nhà vợ cũ, khiến hai người chết, bốn người bị thương.

Công an huyện Cao Lộc cho biết đang truy bắt nghi phạm Lý Văn Sắn (trú thôn Thâm Mò, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc) gây ra vụ xả súng lúc 21h ngày 13/1 tại xã Phú Xá.

Sắn cầm súng quân dụng đến nhà vợ cũ là chị Hoàng Thị Hoài (37 tuổi) ở cùng thôn. Khi đến khu vực gara ôtô Túy Hoài, Sắn dùng súng bắn vào bên trong khiến con chị Hoài là cháu Phạm Thanh Phong (12 tuổi) và anh Hoàng Quốc Hưng (44 tuổi) tử vong, 4 người khác bị thương.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn tình cảm, nghi can Sắn muốn níu kéo tình cảm nhưng bị gia đình Hoài can ngăn nên Sắn đã gây ra vụ việc trên.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ hàng chục vỏ đạn.