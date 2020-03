WHO: 'Covid-19 là đại dịch' 0 Tổng giám đốc WHO đánh giá Covid-19 có thể được coi là đại dịch sau những 'lo ngại sâu sắc cả về mức độ lây lan, tính nghiêm trọng của dịch bệnh và sự thờ ơ đáng báo động của nhiều quốc gia'.

Tổng giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, phát biểu trong cuộc họp báo ngày 9/3 ở Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: AFP.

Trong cuộc họp báo ngày 11/3, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, kêu gọi cộng đồng toàn cầu tăng gấp đôi nỗ lực để ngăn chặn dịch bệnh. Ông Ghebreyesus cho rằng các biện pháp tích cực có thể đóng vai trò lớn giúp kiềm chế dịch bệnh.

Mặc dù thừa nhận việc công bố Covid-19 là đại dịch sẽ không thay đổi những gì WHO đang làm hoặc những gì các quốc gia cần làm, nhưng ông Ghebreyesus cho rằng báo động này là cần thiết. "Đây là đại dịch đầu tiên do virus corona gây ra. Tất cả các quốc gia vẫn có thể thay đổi tiến trình của đại dịch này. Đây sẽ là đại dịch đầu tiên có thể được kiểm soát", Tổng giám đốc WHO sau đó tweet.

Xuất hiện ở Trung Quốc vào tháng 12/2019, Covid-19 hiện đã lan ra khắp thế giới, khiến ngành công nghiệp ở nhiều nơi dừng hoạt động, các chuyến bay bị huỷ bỏ, các trường học đóng cửa cũng như buộc phải hoãn các sự kiện thể thao, âm nhạc.

WHO từng tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khoẻ cộng đồng vào ngày 30/1 sau khi có gần 100 ca nhiễm nCoV bên noài Trung Quốc, trong đó có 8 trường hợp lây từ người sang người. Hiện con số đã tăng lên hơn 118.000 ca nhiễm ở 114 quốc gia và vùng lãnh thổ, 4.291 người chết. Theo Tổng Giám đốc WHO, số liệu dự kiến sẽ còn tăng hơn nữa trong thời gian tới.

"Chỉ trong hai tuần qua, số ca nhiễm bệnh bên ngoài Trung Quốc đã tăng 13 lần và số lượng các quốc gia bị ảnh hưởng tăng gấp 3", ông Ghebreyesus nghiêm giọng nhấn mạnh thay vì thể hiện sự lạc quan như tính cách thường thấy của ông.

Trong khi đó, Mike Ryan, người đứng đầu chương trình khẩn cấp của WHO, cho biết tình hình ở Iran "rất nghiêm trọng" và cơ quan này muốn thấy chính quyền giám sát chặt chẽ cũng như chăm sóc nhiều hơn nữa cho các bệnh nhân. "Ngay bây giờ chúng ta cần phải khẩn trương lên. Italy và Iran đang ở tiền tuyến. Họ đang rất tệ nhưng tôi đảm báo các nước khác cũng sẽ sớm rơi vào hoàn cảnh của họ", Ryan nói.

Tính tới 11/3, Italy đã ghi nhận 12.462 ca bệnh từ 10.149 ca chỉ một ngày trước đó, với 827 người chết. Còn ở Iran, khoảng 9.000 người mắc bệnh và số người chết là 350.

Tùng Anh (Theo Channel News Asia)