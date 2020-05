Vụ bí thư xã thế mạng: Mẹ nạn nhân giúp ma chay mà không biết đã mất con 0 Đắk NôngNghe tin bí thư xã Đỗ Văn Minh qua đời trong tai nạn giao thông, bà Ánh - mẹ Trần Nho Vương - qua giúp tang sự, mà không biết thi thể trong quan tài chính là con mình.

Ngày 12/5, Công an tỉnh Đăk Nông cho biết, đã khởi tố ông Đỗ Văn Minh (49 tuổi, Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) về tội Giết người, và xem xét khởi tố ông Minh thêm tội Xâm hại mồ mả.

Tại cơ quan điều tra, Minh khai, ông ta tham gia sàn giao dịch cà phê và nợ hơn 10 tỷ đồng. Gần đây ông bị các chủ nợ thúc ép, nên nghĩ cách mua bảo hiểm, tìm cách lấy xác thế thân để gia đình được tiền và bản thân không bị đòi nợ.

Ngày 9/4, Minh mua bảo hiểm nhân thọ, mỗi năm đóng hơn 200 triệu đồng. Theo hợp đồng, nếu Minh chết, người thân sẽ được thanh toán bảo hiểm 18 tỷ đồng.

Ngày 25/4, Minh đến xã Quảng Khê, huyện Đăk Glong, mua xe máy cũ, đưa lên ôtô bán tải của mình chở đến gửi nhà một người đàn ông ở xã Đăk Som. Minh lái xe đến nghĩa địa cùng xã, để đào mộ một người chết do ung thư mới chôn hơn một tuần. Đã đào đến nắp quan tài, nhưng mệt quá, Minh từ bỏ ý định.

Minh đào mộ của một người dân ở nghĩa địa xã Quảng Khê để lấy xác nhưng không thành. Ảnh: Công an cung cấp.

8h ngày 3/5, Minh mua một can xăng và 2 can dầu, mỗi can 30 lít, để ở thùng xe. Tối cùng ngày, Minh chạy đến nhà rẫy anh Trần Như Lịch (cách rẫy nhà ông ta khoảng 300 m), uống rượu với người cháu vợ là Trần Nho Vương, 25 tuổi, rồi cả hai đi ngủ.

Đến 0h hôm sau, Minh lấy rìu, đánh hai phát vào trán của Vương, khiến nạn nhân tử vong. Minh đưa thi thể vào băng ghế sao ôtô của mình, chở đến quốc lộ 28, thuộc xã Đăk Som rồi tông vào cột mốc bên lề đường tạo hiện trường giả một vụ tai nạn. Ông ta kéo phanh, tắt máy, đưa Vương lên ngồi ở ghế tài xế, tháo đồng hồ, chùm chìa khóa bỏ lên xe rồi đóng các cửa, rồi phóng hỏa đốt xe.

Sau khi gây án, Minh lấy xe máy gửi trước đó, chạy xuống tỉnh Bình Phước thuê nhà trọ lẩn trốn.

Ngày 4/5, kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy, chiếc ôtô cháy trơ khung hoàn toàn, đầu xe quay về hướng tỉnh Lâm Đồng. Chỗ ghế tài xế phát hiện một số bộ phận xương người bị cháy, đã bị than hóa không nhận dạng được. Nhưng sau khi đánh giá mức độ vụ tai nạn khó dẫn đến cháy xe, cơ quan điều tra nhận định, đây là một vụ án mạng chứ không phải tai nạn giao thông.

Cùng ngày, cơ quan điều tra nhận tin anh Trần Nho Vương, cháu vợ Minh, mất tích từ chiều 3/5. Bà Nguyễn Thị Ánh, mẹ Vương, ở Lâm Đồng, cùng chồng sang Đăk Nông tìm con nhưng không thấy manh mối.

Tại khu vực nhà rẫy của anh Trần Như Lịch (cách hiện trường khoảng 15 km), nơi anh Vương làm thuê, có nhiều vết máu trên nệm và cửa ra vào. Một chiếc búa dài vứt ở cạnh lán. Đây là nơi ông Minh thường hay lui tới.

Vết máu trên nệm (hai chấm đen) tố cáo bí thư xã sát hại cháu vợ. Ảnh: Công an cung cấp.

Chiều 27/4, người dân báo có một người đàn ông chừng 50 tuổi, cao 1,7m, dáng người mập, đội mũ bảo hiểm trùm kín đầu, dắt theo xe máy đến gửi tại nhà mình, cách hiện trường 1,5 km, rồi nhờ chở đến chỗ ôtô bị hỏng, đúng vị trí xe cháy.

Đến 3h ngày 4/5, ông ta quay lại lấy xe, rời đi. Cảnh sát nghi vấn người đàn ông gửi xe chính là Đỗ Văn Minh. Sau nhiều ngày lần theo dấu vết, các trinh sát xác định Minh đang lẩn trốn tại TP Đồng Xoài, Bình Phước và bắt giữ hôm 10/5.

Thượng tá Nguyễn Tường Vũ, Phó giám đốc Công an Đăk Nông, thông tin công an đã khám nghiệm hiện trường ngày 4/5, khám nghiệm tử thi và lấy mẫu để giám định, xác định danh tính nạn nhân.

Đến ngày 9/5, Viện khoa học Kỹ thuật hình sự có kết quả giám định ADN. Kết quả khẳng định thi thể trên xe không phải Đỗ Văn Minh, Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà; mà là anh Trần Nho Vương, trú xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng.

Giám đốc Công an Đăk Nông đánh giá, hành động của hung thủ rất dã man, lên ý đồ rất tỉ mỉ, sát hại chính người thân của mình. Trong khi Vương là người thường xuyên nấu cơm cho Minh khi ông ta qua thăm rẫy.

Minh khai không có mâu thuẫn với Vương và rất thương cháu, nhưng do nghĩ quẩn, đã ra tay sát hại Vương để thế mạng. "Bản thân Minh cũng thấy cháu của mình rất hiền lành", đại tá Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh Đăk Nông nói. "Cả xã, huyện đi đám tang, thi thể được chôn sát mẹ Minh, trong khi mẹ Vương qua phụ giúp mà không biết người chết đó là con mình".

Ông Minh khi bị bắt, hôm 10/5. Ảnh: Công an cung cấp.

Gia đình Minh khai báo, sau khi ôtô bán tải cháy được phát hiện, họ nhận được tin nhắn từ người lạ thông báo ông bị tai nạn ở Đăk Nông. Trước đó, ông ta còn chủ động mua một sim điện thoại mới, lập tài khoản Zalo rồi nhắn tin cho con trai với nội dung dặn dò chăm sóc gia đình. Minh vẫn thường xuyên xem camera của gia đình được cài trên điện thoại, nắm bắt diễn biến tại nhà, xem cả đám tang mình.

Ông Trần Nho Bất, cha của nạn nhân, cho biết Vương mới làm gần rẫy của Minh ba tháng nay. Bình thường, khi Minh sang thăm vườn, mọi người vẫn ăn cơm và nói chuyện vui vẻ.

6 ngày gây án và lẩn trốn của bí thư xã 6 ngày gây án và lẩn trốn của bí thư xã. Video:Trần Hóa - Khánh Hoàng.

Trần Hóa