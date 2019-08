Vợ võ sư rút đơn tố cáo chồng bạo hành 0 Chị Hoa, 27 tuổi, ở Hà Nội rút đơn tố cáo sau khi bị chồng gây thương tích tối 26/8 nhưng sẽ làm thủ tục ly hôn sau nhiều năm chịu cảnh bạo hành.

Trong buổi làm việc với công an, Nguyễn Hữu Vinh, 30 tuổi, ở Thạch Bàn, Long Biên, thừa nhận đánh vợ tối 26/8 do nóng giận vì mâu thuẫn trong lúc sinh hoạt. Vinh sau đó làm đơn cam kết không bạo hành và đe dọa gia đình nhà vợ, Công an quận Long Biên cho biết sáng 29/8.

"Anh ta nói ân hận về những hành vi đã gây ra và hứa cùng vợ nuôi hai con. Vinh đã được cho về nhà sau khi bị tạm giữ hành chính song chúng tôi vẫn tiếp tục điều tra để có hướng xử lý tiếp theo", vị lãnh đạo nói.

Chị Hoa nói vì nghĩ rằng Vinh là bố của hai đứa con nên đã rút đơn để cho anh ta cơ hội làm lại. Tuy nhiên chị sẽ làm thủ tục ly hôn để chấm dứt quan hệ.

Vinh (cởi trần) đánh vợ (áo hồng) đang ôm con nhỏ tại nhà riêng hôm 26/8. Ảnh: Cắt từ video.

Về vấn đề pháp lý, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng cho biết nếu giám định chị Hoa bị thương tích trên 11% hoặc dưới 11% nhưng có những tình tiết tăng nặng như chồng dùng hung khí nguy hiểm, gây cố tật nhẹ cho nạn nhân, phạm tội hai lần trở lên... thì Vinh có thể bị khởi tố về tội Cố ý gây thương tích theo điều 134 Bộ luật hình sự 2015.

Trong trường hợp chị Hoa không đi giám định, có đơn bãi nại thì không xác định được hậu quả để khởi tố vụ án hình sự. Khi đó người chồng có thể bị xử phạt hành chính về hành vi bạo hành gia đình theo quy định tại điều 49 Nghị định 167/2013/NĐ- CP với mức phạt từ 1 triệu đồng đến 1,5 triệu đồng.

Trước đó, Hoa cho hay chồng chị là thầy dạy võ. Trong 9 năm chung sống, nhiều lần chị bị đánh rất đau nên từng muốn ly hôn.

Đỉnh điểm là tối 26/8, chồng nổi nóng khi chị chuyển tivi sang phòng bên cạnh mà "không hỏi ý kiến". Sau những cú đấm, đá liên tiếp, chị Hoa ngã khi đang ôm con 2 tháng tuổi. Hành vi bạo hành của Vinh trong căn chung cư ở phường Thạch Bàn, quận Long Biên, đã được camera ghi lại.

Phạm Dự

*Tên nạn nhân đã thay đổi.