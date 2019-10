Vợ chồng Kate công du Pakistan 0 Nữ công tước xứ Cambridge mặc trang phục truyền thống của Pakistan khi cùng chồng đặt chân đến thăm nơi này.

Tối 14/10 (giờ địa phương), Công tước và Nữ công tước xứ Cambrdige đã tới Pakistan nhân chuyến công du "phức tạp và đầy thách thức" nhất trong sự nghiệp hoàng gia còn non trẻ của họ. Cả hai hạ cánh xuống căn cứ không quân Nur Khan ở Rawalpindi lúc 21h30 và được tiếp đón bằng thảm đỏ.

Công tước và Nữ công tước xứ Cambridge bước xuống máy bay ở căn cứ không quân Nur Khan lúc 21h30, 14/10. Ảnh: Reuters.

Cặp vợ chồng hoàng gia Anh gặp gỡ một nhóm quan chức Pakistan ngay dưới chân máy bay và được hai em bé tặng hoa. Kate trông thanh lịch trong chiếc salwar kameez màu xanh - trang phục truyền thống của Pakistan bao gồm áo dài và quần dài - của nhà thiết kế người Anh Catherine Walker.

Trang phục của Nữ công tước xứ Cambridge gợi nhớ đến mẹ chồng quá cố, cũng như là một cách thức tôn trọng truyền thống ở đất nước theo đạo Hồi. Công nương Diana hẹn hò với bác sĩ phẫu thuật tim người Anh gốc Pakistan, Hasnat Khan, hai năm trước khi qua đời năm 1997. Vì vậy, Diana từng đến thăm đất nước này để gặp gia đình Hasnat năm 1996 và mặc một bộ quần áo tương tự.

Kate được hai thiếu nhi mặc trang phục truyền thống tặng hoa ở chân máy bay tối 14/10 (ảnh trái) và Diana ôm một em bé 7 tuổi trong chuyến thăm Pakistan năm 1996 (ảnh phải). Ảnh: Reuters.

Sau khi được chào đón chính thức, William và Kate lên xe đến tư dinh của Cao ủy Anh tại thủ đô Islamabad. Hoàng tử William dự kiến có bài phát biểu quan trọng vào tối nay (15/10), để nhấn mạnh mối liên hết giữa hai quốc gia, đặc biệt là với 1,5 triệu người gốc Pakistan hiện sống ở Anh.

Đồng thời, hai bên hy vọng chuyến công du của nhà Cambridge sẽ góp phmang lại thành công cho nỗ lực khôi phục danh tiếng cho đất nước của Thủ tướng Imra Khan.

Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan, Shah Mehmood Qureshi, và phu nhân đón tiếp vợ chồng William - Kate. Ảnh: EPA.

Trợ lý của vợ chồng Kate cho biết cả hai rất mong chờ chuyến thăm "đầy thách thức" này. Người này nói: "Giờ họ đã ở cuối độ tuổi 30 và sẵn sàng tham gia các chuyến công du phức tạp, đòi hỏi cao hơn, thay mặt chính phủ Anh. Cả hai muốn gặp càng nhiều người Pakistan càng tốt - đặc biệt là người trẻ. Họ muốn triển khai thật tốt công việc đang được thực hiện, bao gồm cải thiện khả năng tiếp cận giáo dục cho bé gái và các phụ nữ trẻ, thay đổi khí hậu và bối cảnh an ninh phức tạp".

Thái tử Charles và vợ Camilla trong chuyến công du Pakistan năm 2006. Ảnh: AP.

Sau chuyến công du gần đây nhất của Thái tử Charles và bà Camilla vào năm 2006, đây là lần đầu tiên hoàng gia Anh quay lại Pakistan và được xem là chuyến công du nguy hiểm nhất trong thời gian qua. Hơn 1.000 cảnh sát Pakistan được triển khai để đảm bảo an toàn cho vợ chồng William - Kate trong chuyến thăm khắp đất nước này. Các chi tiết về chuyến công du được cung điện giữ kín đến phút cuối vì lý do an ninh.

Tùng Anh (Theo Express)