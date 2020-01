Vi khuẩn trong bánh cuốn khiến hơn 140 trẻ nhập viện 0 Thanh HóaNhân tôm trong bánh cuốn chứa vi khuẩn tụ cầu là nguyên nhân gây vụ ngộ độc tập thể ở trường Mầm non Vườn Mặt Trời.

Ngày 5/1, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thanh Hoá cho biết, kết quả phân tích mẫu thực phẩm của Viện Kiểm nghiệm thực phẩm Trung ương (Bộ Y tế) cho thấy, vụ ngộ độc ở trường Mầm non Vườn Mặt Trời (phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) là do vi khuẩn tụ cầu trong nhân bánh cuốn. Món bánh này do một cơ sở buôn bán nhỏ lẻ trên địa bàn cung cấp cho nhà trường.

Căn cứ vào kết luận, nhà chức trách tỉnh Thanh Hoá xử phạt trường Mầm non Vườn Mặt Trời 43 triệu đồng do sử dụng thực phẩm không đảm bảo vệ sinh, gây ngộ độc khiến nhiều trẻ phải nhập viện.

Hiện hoạt động dạy học và bếp ăn bán trú của trường Vườn Mặt Trời đã trở lại bình thường.

Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm cũng kiến nghị UBND TP Thanh Hóa theo phân cấp quản lý chỉ đạo UBND phường Đông Vệ xử lý vi phạm hành chính đối với cơ sở cung cấp bánh cuốn cho nhà trường.

Trước đó gần trưa 23/12, hơn 10 bé ở trường Mầm non Vườn Mặt Trời được đưa đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa với các dấu hiệu nôn ói, đau bụng đi ngoài, nghi do ngộ độc thực phẩm. Chiều cùng ngày, hàng loạt bé tiếp tục vào, nâng tổng số trẻ phải đi cấp cứu là 143.

Bà Nguyễn Thị Hải, Hiệu trưởng trường Mầm non Vườn Mặt Trời cho hay, thực đơn buổi sáng 23/12 gồm hai món cháo thịt bò, bí đỏ và bánh cuốn; buổi trưa có thịt ngan kho tàu, canh ngao rau vặt và cơm gạo tám. Hôm đó, chỉ những trẻ ăn bánh cuốn có biểu hiện bất thường còn nhóm trẻ ăn cháo và một số món phụ khác không ảnh hưởng.

Sau gần 10 ngày bị đình chỉ, bếp ăn của trường Mầm non Vườn Mặt Trời đã hoạt động trở lại song đặt dưới sự giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng. Đầu giờ sáng hàng ngày xe kiểm nghiệm của Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm sẽ test thực phẩm đầu vào tại trường.

Trường tư thục Vườn Mặt Trời đóng tại phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa có 650 trẻ mầm non, chia làm 20 lớp.