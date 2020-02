Tỷ phú Amazon đã đính hôn 0 Anh trai của Lauren Sanchez tiết lộ em gái và Jeff Bezos đã xác định mối quan hệ nghiêm túc.

Tỷ phú Jeff Bezos và người tình Lauren Sanchez ở đảo St Bart, Caribbean, hôm 23/12/2019. Ảnh: Mega.

Trong vụ kiện chống lại người sáng lập Amazon, Michael Sanchez gọi Bezos là "vị hôn phu" của em gái mình - Lauren Sanchez. Michael hiện kiện Bezos và cố vấn an ninh Gavin de Becker vì tội phỉ báng do nói với các phóng viên rằng ông ta là người cung cấp ảnh khỏa thân của ông chủ Amazon cho The National Enquirer.

"Ngay sau khi đưa ra lý lẽ ban đầu cho rằng ông Michael Sanchez bán ảnh của em gái mình với giá 200.000 USD, ông Becker có lẽ đã sớm nhận ra chuyện này phi lý. Không thể tin được rằng ông Michael Sanchez lại đi phá hoại mối quá hệ của mình với em gái và hôn phu hiện tại của cô ấy - người đàn ông giàu có nhất thế giới - chỉ vì tiền", tài liệu của tòa án tuyên bố.

Tài liệu của tòa án hiện là nguồn thông tin duy nhất ám chỉ tỷ phú Amazon và bạn gái đã đính hôn. Cả hai hiện vẫn chưa công khai chuyện này. Trong khi đó, tháng trước, Lauren Sanchez được phát hiện đeo một chiếc nhẫn kim cương lớn trên ngón áp út bên tay phải khi đi nghỉ cùng bạn trai ở St Barth.

Lauren Sanchez và anh trai Michael Sanchez. Ảnh: Pagesix.

Bezos, 55 tuổi, và Sanchez, 49 tuổi, công khai hẹn hò hồi tháng 7 năm ngoái sau khi Bezos hoàn tất các thủ tục ly hôn vợ cũ MacKenzie. Tuy nhiên tờ Enquirer đưa tin Bezos và Sanchez đã lén lút qua lại khiến hôn nhân 25 năm của tỷ phú tan vỡ hồi đầu tháng 1/2019. Cả hai đều phủ nhận lừa dối vợ hoặc chồng nhưng sau đó hàng loạt bằng chứng được Enquirer tung ra bao gồm tin nhắn âu yếm tỷ phú gửi cho bạn gái hay hành trình du lịch xa hoa của cả hai.

Sau đó, Becker - một thám tử tư - được Bezos giao nhiệm vụ tìm ra nguồn tin của Enquirer. Nói với tòa, anh trai của Lauren thừa nhận có ký một thỏa thuận với tờ báo chứng thực vụ việc nhưng ông khẳng định không cung cấp ảnh khỏa thân của Bezos cho Enquirer. Bên cạnh đó, tháng trước, hai chuyên gia nhân quyền tại Liên Hợp Quốc cho biết chiếc iPhone của Bezos có khả năng bị hack sau khi nhận một tập tin được gửi từ tài khoản của Hoàng tử Arab Saudi Mohammed bin Salman.

Jeff Bezos và Lauren Sanchez tham dự một sự kiện do Amazon Prime Video tổ chức tại Mumbai, Ấn Độ, hôm 16/1. Ảnh: Prodip Guha.

Hiện tại, mâu thuẫn giữa Jeff Bezos và anh trai bạn gái không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ. Cả hai gắn bó khăng khít, thường xuyên đi du lịch, công tác cùng nhau và thể hiện tình cảm mặn nồng chốn công cộng. Jeff Bezos còn dành thời gian gặp gỡ con trai riêng và bố mẹ của bạn gái. Ngoài ra, tỷ phú giàu nhất thế giới cũng tìm mua những bất động sản đẹp nhằm xây dựng tổ ấm với bạn gái.

Tùng Anh (Theo Page Six)