Tuyết chuyển màu đen sau một đêm vì ô nhiễm nặng ở Nga 0 Hiện tượng kỳ lạ xảy ra tại hai thành phố khai thác than ở vùng Kuzbass khiến người dân lo ngại sức khỏe bị ảnh hưởng.

Theo ODD, tuần trước, người dân ở hai thành phố Kiselevsk và Prokopyevsk tỏ ra lo lắng khi chỉ sau một đêm, những cánh đồng và đường phố xuất hiện lớp tuyết dày màu đen. Lớp tuyết này màu đen do lớp bụi than và muội than dày đặc phủ lên trên.

Lớp tuyết màu đen bao phủ vùng Kuzbass báo động tình trạng ô nhiễm nặng do khói than gây ra. Ảnh: KV.

Một vài vùng đô thị trước đây xuất hiện tuyết nhiễm bẩn nhưng cảnh tượng tuyết màu đen ở Kiselevsk và Prokopyevsk được cho là hiếm thấy.

Lo cho sức khỏe vì lượng không khí ô nhiễm phải hít thở mỗi ngày, nhiều người dân đã kiến nghị lên chính quyền thành phố, gây áp lực để xử lý các nhà máy chế biến than gần đó. Tuy nhiên, các quan chức địa phương cho rằng vấn đề này rất phức tạp.

Tuyết biến thành màu đen chỉ sau một đêm vì ô nhiễm nặng ở Nga Tuyết đen phủ trên một bãi đỗ xe ở thành phố Kiselevsk, Nga, mới đây. Ảnh: Instagram.

Ông Andre Panov, phó phụ trách về công nghiệp, giao thông và sinh thái địa phương, cho biết sự phát triển của mạng lưới khí đốt trong khu vực chưa phát triển. Vì vậy, hầu hết các tòa nhà vẫn dựa vào than để sưởi ấm. Các hộ gia đình và doanh nghiệp đều góp phần gây ra ô nhiễm.

Hiện một nhóm thanh tra của cơ quan môi trường Nga được cử đến để điều tra xem hai nhà máy chế biến than tại đây có vượt quá giới hạn ô nhiễm hay không. Đồng thời, các quan chức địa phương tuyên bố mở cuộc họp với các công ty khai thác than để thảo luận về vấn đề môi trường.