Tung tin ăn cật dê chữa Covid-19 câu view 0 Ninh BìnhPhạm Thị Hồng Chinh, 39 tuổi, ở huyện Yên Khánh, bị phạt hành chính 15 triệu đồng vì đăng tin ăn cật dê chữa khỏi Covid-19.

Chinh bị triệu tập đến cơ quan công an. Ảnh Công an cung cấp.

Ngày 22/3, Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp Công an huyện Yên Khánh triệu tập Phạm Thị Hồng Chinh, trú tại xóm 3C, xã Khánh Nhạc, để làm rõ hành vi đăng thông tin sai sự thật về Covid-19.

Trước đó, Chinh đăng trên cá nhân với nội dung: "Thường xuyên gặp được Quan thế âm bồ tát, người có tượng được mọi người cúng bái trong chùa và Diêm Vương, người cai quản âm phủ, nơi con người đến khi chết. Khoảng 22h30 ngày 20/3 thì được Diêm Vương cho gặp và chỉ cho cách chữa bệnh, cứ ăn cật dê sẽ khỏi. Chế biến cật dê để ăn, cứ ăn khi nào khỏi thì thôi".

Thông tin này sau đó nhận được hàng nghìn bình luận và chia sẻ bên dưới.

Tại cơ quan công an, Chinh viết thông tin trên để câu view, gây sự chú ý của người khác khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và chưa có thuốc chữa trị. Cơ quan chức năng xác định thông tin ăn cật dê chữa khỏi bệnh Covid-19 hoàn toàn không có cơ sở.

Chinh bị phạt hành chính 15 triệu đồng về hành vi đăng thông tin mang tính chất mê tín dị đoan, gây hoang mang dư luận trên không gian mạng.

Nguyễn Ngoan