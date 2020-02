Tuấn Khỉ bị tiêu diệt 0 Cựu thượng úy Lê Quốc Tuấn - nghi can bắn chết 4 người tại sòng bạc và một người đi đường - bị cảnh sát tiêu diệt trong cuộc vây bắt khuya 13/2.

Hàng chục xe cảnh sát vào khu vực Tuấn bị bắn. Ảnh: Kiến Tường.

Công an TP HCM phối hợp nhiều lực lượng phát hiện Tuấn (tức Tuấn Khỉ, thượng úy Công an quận 11) gần cầu Cầu Xáng, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi. Khu vực này cách sòng bạc Tuấn gây án ở ấp 5, xã Tân Thạnh Đông (huyện Củ Chi) khoảng 10 km. Nghi can chống trả nên bị cảnh sát xả súng tiêu diệt.

Tuấn Khỉ bị tiêu diệt Hiện trường Tuấn Khỉ bị tiêu diệt. Video: Quốc Thắng.

Trưa 29/1 (Mùng 5 Tết), Tuấn và em họ Lê Quốc Minh (tức Si Đa, 27 tuổi) đến sòng bạc trong khu vườn nhãn chơi lắc tài xỉu. Thua hết tiền, Tuấn xin các con bạc cho chơi tiếp nhưng không được chấp nhận.

Theo điều tra, Tuấn bực tức về nhà gần đó, lấy súng AK quay lại bắn nhiều phát khiến 4 người chết tại chỗ, một người bị thương. Hắn lấy xe SH và gom số tiền khoảng 1 tỷ đồng, bỏ trốn khỏi hiện trường.

Lê Quốc Tuấn.

Tuấn đến nhà bạn thân Phạm Thanh Tâm (tức Tý Bà Dòm, 33 tuổi) đưa tiền cho người này giữ, tiếp tục bỏ trốn. Muốn xoá dấu vết, anh ta chặn cướp xe Nouvo của người phụ nữ, bỏ lại xe SH và 11 triệu đồng. Đến khuya, Tuấn bỏ xe Nouvo, bắn chết một người đi đường trên tỉnh lộ 15 để cướp xe Wave màu xanh.

Rạng sáng 30/1, nghi Tuấn ẩn náu trong khu vực có nhiều kênh rạch, cây cối mọc um tùm tại ấp Bốn Phú (xã Trung An) - cách hiện trường xả súng hơn 10 km, 500 cảnh sát thuộc Bộ Công an và Công an TP HCM bao vây nhiều lớp, truy tìm. Suốt nhiều ngày, cảnh sát luân phiên duy trì canh gác. Các tuyến đường dẫn vào khu vực có nhà dân đều được cảnh sát vũ trang chốt chặn nhiều lớp, đề phòng Tuấn Khỉ vượt vòng vây gây nguy hiểm cho người dân.

Hàng trăm cảnh sát vũ trang bố ráp ở ấp Bốn Phú truy tìm Tuấn Khỉ. Ảnh: Hữu Khoa.

Trung tướng Lê Đông Phong (Giám đốc Công an TP HCM) cho biết đơn vị đã phối hợp tỉnh Bình Dương, Long An, Tây Ninh và nhiều tỉnh thành truy lùng Tuấn. Hắn bị truy nã về các hành vi Giết người, Cướp tài sản, Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Liên quan vụ án, Lê Quốc Minh và Phạm Thanh Tâm đã bị bắt giữ.

