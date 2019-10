Truy tìm tài xế thứ hai trong vụ 39 thi thể ở Anh 0 AnhTài xế đã bỏ qua các quy trình thông thường, không báo cáo danh tính hay cung cấp vận đơn khi tới cảng Zeebrugge, Bỉ, trước khi chiếc container được đưa lên phà sang Anh.

Cảnh sát và các nhân viên y tế tại hiện trường sau khi nhận được thông báo về 39 thi thể trong chiếc container đông lạnh. Ảnh: AFP.

Cảnh sát hiện tập trung sự chú ý vào người tài xế đã điều khiển chiếc container tới cảng Zeebrugge ở Bỉ và đang sử dụng video do camera an ninh tại đây ghi lại để truy tìm danh tính người đàn ông này, theo The Times.

"Chúng tôi hy vọng sẽ sớm bắt được người này. Chiếc xe tải của anh ta đã được camera ở cảng ghi lại 10 lần", báo Hà Lan Het Nieuwsblad dẫn lời một quan chức Bỉ nói.

Tài xế trên được cho là đã bỏ qua các quy trình thông thường và không báo cáo danh tính hay cung cấp vận đơn khi tới cảng. Vận đơn là một loại giấy của tài xế, cho thấy anh ta được công ty vận tải ký hợp đồng chở hàng. Việc chiếc container vào cảng dễ dàng mà không bị phát hiện có hàng chục người trốn ở phía sau làm dấy lên nhiều nghi vấn về hệ thống an ninh tại các cảng ở châu Âu.

Tối 24/10, một cảnh sát Bỉ cho biết mỗi ngày có 4.000 chiếc xe tải và container đi qua cảng Zeebrugge mà không được camera ghi nhận. Người này cũng khẳng định có rất nhiều người di cư trốn trong container khi đi qua Anh.

Trước vụ việc này, cảng Zeebrugge đã cho biết đã triển khai chó đánh hơi và các thiết bị cảm nhiệt để phát hiện người trong các container, tuy nhiên, các thiết bị này không có tác dụng với những container đông lạnh.

Cảng Zeebrugge ở Bỉ, nơi chiếc container đã đi qua trót lọt mà không bị phát hiện có người ở trong trước khi lên phà sang Anh. Ảnh: PA.

Cảnh sát tin rằng tài xế trên có thể đã lái chiếc xe tải tới cảng Purfleet, trước khi tài xế người Bắc Ireland Mo Robinson nhận xe và lái quãng đường hơn 17 km tới khu công nghiệp Waterglade ở thị trấn Grays, hạt Essex. Robinson đã ngất sau khi mở cửa sau chiếc xe và nhìn thấy 39 người đều đã chết cóng.

Một nguồn tin nói với Mirror rằng nhân viên phản ứng khẩn cấp đã sốc khi nhìn thấy hàng chục thi thể nằm chồng chất lên nhau.

"Những người nằm gần cửa nhất bị sùi bọt mép và đang ở giai đoạn đầu của hiện tượng co cứng. Có nhiều dấu tay máu dính khắp bên trong cửa chiếc xe tải, cho thấy họ chắc hẳn đã đập cửa cầu cứu. Các nạn nhân mặc ít quần áo, một số người thì khỏa thân", một nguồn tin tiết lộ.

Cảnh sát ban đầu tin rằng 39 thi thể trên đều là công dân Trung Quốc, nhưng hiện tại đã có 12 gia đình ở Hà Tĩnh trình báo có con mất tích ở Anh.

Hôm 25/10, ông Phạm Văn Thìn ở thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, gửi đơn lên UBND tỉnh Hà Tĩnh để thông báo con gái Phạm Thị Trà My, 26 tuổi, có thể đã chết trên chiếc container ở Anh. Ông Thìn cho hay My rời Việt Nam hôm 3/10, sau đó sang Trung Quốc, Pháp và Anh. Lúc 4h28 sáng 23/10 (22h28 ngày 22/10) ở Anh, gia đình có nhận được tin nhắn qua mạng xã hội của My với nội dung: "Con xin lỗi bố mẹ. Con đường ra nước ngoài đã không thành. Con sắp chết rồi vì con không thở được". Gia đình sau đó đã gọi điện cho My nhưng không thể liên lạc được.

Hướng Dương (Theo Mail, Sun)