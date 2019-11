Truy tìm tài xế khiến sản phụ tử vong 0 Hải PhòngSản phụ mất tại bệnh viện, thai nhi 34 tuần tuổi được cứu sống, còn con trai 5 tuổi của chị bị thương, trong khi tài xế ôtô bỏ chạy sau va chạm tối 9/11.

Xe máy của chị Hương hư hỏng sau va chạm với ôtô tối 9/11.

Công an huyện An Dương cho biết đang truy tìm tài xế gây tai nạn trên QL5 khiến một sản phụ tử vong, thai nhi 34 tuần tuổi chào đời sớm, con trai lớn 5 tuổi của nạn nhân đi cùng đang phải điều trị trong bệnh viện.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Dương xác định ôtô gây tai nạn là xe 4 chỗ, màu đen, nhãn hiệu Toyota Altis.

Sau khi gây tai nạn, chiếc xe hư hỏng nặng phần đầu bên phải, rơi một phần cản trước bên phải, chắn bùn bánh trước bên phải và hộc đèn phá sương bên phải.

Công an huyện An Dương đề nghị các đơn vị, cá nhân khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến ôtô trên thì liên lạc với Cơ quan CSĐT Công an huyện An Dương để phối hợp điều tra, xử lý người liên quan.

Em bé trong bụng chị Hương được cứu sống khi mẹ được đưa vào viện trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, khoảng 21h50 ngày 9/11, tại Km86+900 trên QL5 đoạn qua xã Nam Sơn, huyện An Dương, xe máy do chị Đặng Thị Hương điều khiển, chở theo con trai, di chuyển theo hướng Hải Phòng đi Hà Nội va chạm với một ôtô.

Vụ tai nạn khiến chị Hương qua đời tại bệnh viện ngày 11/11. Thai nhi trong bụng chị được cứu sống. Hiện cháu bé và anh trai đang điều trị tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng.

