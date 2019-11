Truy tìm người bố bỏ xác 2 con ở bờ biển 0 Bà Rịa - Vũng TàuSau khi tự tử cùng hai con nhưng không chết, Quân, 28 tuổi, vớt thi thể 2 bé để trên mỏm đá gần bờ biển, nhắn tin cho người nhà đến đón rồi bỏ trốn.

Ngày 15/11, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp cùng các đơn vị liên quan truy tìm Nguyễn Trường Quân (28 tuổi, người địa phương) để điều tra làm rõ cái chết của hai con ruột.

Danh tính nạn nhân được xác định là bé Nguyễn Trường Anh và bé Nguyễn Trần Tường Vân.

Trước đó, khoảng 11h ngày 14/11, người dân phát hiện thi thể một bé trai đựng trong balô gần bờ biển nên báo công an.

Thi thể các nạn nhân được người dân phát hiện hôm 14/11 trên biển Vũng Tàu.

Nhận được tin báo, công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có mặt, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Nhà chức trách bước đầu xác định nạn nhân khoảng 9-10 tháng tuổi, chết do ngạt nước. Cơ quan cảnh sát điều tra công an TP Vũng Tàu đã ra thông báo tìm người nhà nạn nhân.

16h cùng ngày, người thân đến công an cung cấp thông tin liên quan đến thi thể bé trai.

Vài tiếng sau, người dân đi tắm tiếp tục trông thấy xác bé gái khoảng 2 tuổi cách chỗ bé trai không xa.

Theo người nhà nạn nhân, bé trai mới sinh đầu năm nay, gia đình Quân gần đây có mâu thuẫn. Khoảng 13h30, Quân nhắn cho người nhà, báo đến Bãi Trước, Vũng Tàu, đưa bé Trường Anh và chị gái Nguyễn Trần Tường Vân, về nhà. Quân kể đưa hai con đi tự tử, nhưng khi nhảy xuống biển, 2 bé tử vong còn mình không chết. Quân vớt xác các con lên một mỏm đá, rồi cho con trai vào balo và đặt cạnh thi thể con gái trước khi bỏ đi. Trong tin nhắn, Quân xin lỗi gia đình vì đã hại chết hai con của mình.

