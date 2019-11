Truy sát bạn vì bị khích uống bia 0 Hà TĩnhThấy Trường từ chối uống bia ở quán karaoke, anh Phương khích đểu, thách đánh nhau, liền bị Trường rút dao đâm gục.

Ngày 9/11, Trương Tuấn Trường, 20 tuổi, bị Công an huyện Can Lộc khởi tố bị can, bắt tam giam để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích, theo điều 134 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo điều tra, khoảng 13h ngày 5/11, sau khi dự đám cưới tại xã Phú Lộc (huyện Can Lộc), Trường và anh Lê Duy Phương, 27 tuổi, cùng một số người bạn đi hát karaoke. Tại đây, nhóm thanh niên khui bia rồi cụng ly uống, song Trường từ chối.

Thấy Trường không "chung vui", anh Phương khích đểu, thách thức đánh nhau. Bực tức, Trường rút dao nhọn thủ sẵn trong người đâm Phương nhiều nhát khiến anh này gục tại chỗ. Nạn nhân được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa Nghệ An cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Gây án xong, Trường bỏ rời khỏi hiện trường, một ngày sau bị cảnh sát bắt khi đang lẩn trốn tại thị xã Hồng Lĩnh.