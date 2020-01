Truy nã thanh niên chở 250 kg ma tuý đá 0 Quảng BìnhLầu A Hồng (26 tuổi, trú huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) bị truy nã sau khi tháo chạy vào rừng, bỏ lại xe bán tải có 225 gói ma túy đá.

Số tang vật hai nghi can bỏ lại. Ảnh: QV.

Ngày 14/1, công an Quảng Bình ra quyết định truy nã với Lầu A Hồng, nghi can trong vụ dùng xe bán tải vận chuyển 250 kg ma túy đá tại khu vực biên giới, gần cửa khẩu quốc tế Cha Lo. Hồng là một trong hai nghi can trong vụ án. Người còn lại là Vàng A Lử (27 tuổi, trú huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) vẫn đang bị nhà chức trách Quảng Bình hoàn thiện hồ sơ để có hướng xử lý.

Ngày 21/12/2019, cảnh sát giao thông Quảng Bình tuần tra trên quốc lộ 12A đoạn qua xã Dân Hoá (huyện Minh Hóa) và kiểm tra một xe bán tải biển kiểm soát Hà Nội. Tài xế khi tháo chạy đã đâm vào thanh chắn bên đường rồi cùng một người đi cùng trốn vào rừng.

Trong xe, nhà chức trách phát hiện hơn 225 gói ma túy đá, tổng trọng lượng gần 250 kg.

Hà Thương