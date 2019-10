Trường mầm non bắt trẻ ăn trong nhà vệ sinh 0 Trung QuốcBố mẹ các em nhỏ theo học tại ngôi trường ở tỉnh Thiểm Tây tức giận khi các con bị giáo viên bắt hoàn thành nốt bữa ăn trong nhà vệ sinh vì ăn quá chậm.

Một bé trai kể em thấy "kinh khủng" khi một vài người bạn cùng lớp bị bắt bê bát cơm vào nhà vệ sinh ăn. Ảnh: Weibo.

Văn phòng Giáo dục huyện Dali, tỉnh Thiểm Tây, mới đây mở cuộc điều tra đối với trường mầm non Jingshi Tongdi sau khi bố mẹ các bé cho hay con cái họ bị yêu cầu phải mang bát vào nhà vệ sinh nếu như không ăn hết suất trong khoảng thời gian đã định.

Một bà mẹ họ Li kể với Huashang Daily rằng con gái cô bắt đầu kêu đau họng cách đây một tháng. Ban đầu Li nghĩ con bị cảm lạnh, nhưng các bác sĩ sau khi kiểm tra cho rằng có thể cô bé bị bỏng họng do ăn quá nhanh.

"Hôm 3/10, con gái kể với tôi rằng ở lớp con phải ăn nhanh, nếu không sẽ bị cô giáo bắt vào nhà vệ sinh ăn nốt. Con bé nói đã phải ăn cơm trong đó vài lần", Li cho biết.

Trao đổi với một số phụ huynh khác, Li được biết con cái họ cũng kể tương tự. Một bà mẹ họ Zhang cho hay con cô thường xuyên bị bắt phải ăn trong nhà vệ sinh, thỉnh thoảng là ba lần một ngày.

"Con tôi bảo trong toilet mùi hôi thối lắm, khiến thằng bé khó nuốt. Con kể đã phải tuân theo quy định này từ năm ngoái", Zhang chia sẻ, đồng thời cho biết cô không thể chấp nhận chuyện này.

Trường mầm non Jingshi Tongdi nơi xảy ra vụ ngược đãi trẻ nhỏ. Ảnh: Weibo.

Hồi đầu tuần, một vài phụ huynh đã đến trường mầm non Jingshi Tongdi để gặp hiệu trưởng. Theo video do camera ghi lại, họ nhìn thấy vài đứa trẻ bê bát đi vào toilet, còn vài đứa trẻ khác bước ra sau khi đã hoàn thành bữa trưa.

Nhà trường sau đó thừa nhận đã áp dụng hình phạt trên. Họ xin lỗi các vị phụ huynh và cam kết sẽ cải thiện cách quản lý, dạy dỗ trẻ.

Các scandal trong trường mầm non trên khắp Trung Quốc thời gian gần đây thu hút sự chú ý của truyền thông. Giáo viên tại trường mầm non New World ở Bắc Kinh từng dùng kim để đâm trẻ, trong khi tại ngôi trường khác, cô giáo đẩy, bắt trẻ ăn mù tạt.

Năm 2009, tờ Shanghai Morning Post từng đưa tin một cậu bé thường nôn sau khi ăn, nên các giáo viên bắt cậu phải vào nhà vệ sinh để ăn.

Hướng Dương (Theo SCMP)