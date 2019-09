Trung tá công an trọng thương vì súng cướp cò 0 Quảng TrịHai nam thanh niên đang bị tạm giữ hình sự để làm rõ vụ chống trả công an, khiến một trung tá bị thương do súng cướp cò.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Hà Thương

Chiều 30/9, công an thành phố Đông Hà cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Mạnh (19 tuổi, trú xã Hải Thái, huyện Gio Linh) và Hồ Văn Hưm (18 tuổi, trú xã A Ngo, huyện Đakrông) để làm rõ việc chống trả công an.

Tối 21/9, trên đường Hải Triều, trung tá Trần Trung Hà (Trưởng công an phường 1) cùng trung uý Hoàng Minh Hải dừng kiểm tra hành chính Mai Khắc Tới (30 tuổi, trú phường 5, thành phố Đông Hà) do nghi tham gia đường dây mua bán ma túy. Nhóm công an đang làm nhiệm vụ bỗng bị Tới dùng roi điện và bình hơi cay xông tới tấn công.

Theo nhà chức trách trong khi giằng co, Tới khiến súng cao su của trung uý Hải bị cướp cò. Viên đạn xuyên bả vai trung tá Hà, gây tổn thương phần mềm. Tới sau đó bỏ trốn, hiện vẫn chưa truy bắt được.

Trong đêm 21/9, nhà chức trách bắt Nguyễn Văn Mạnh và Hồ Văn Hưm, thu hai gói ma túy và bảy viên nén màu hồng, năm gói nhỏ chứa hạt màu trắng. Hai thanh niên này cùng nhóm với Tới, khai đang đi giao "hàng" cho người nghiện.

Hà Thương