Trùm ma túy thất tình 'hạ màn' sau 4 tiếng độc diễn

Khoảng 15h ngày 15/2, Công an Hà Tĩnh truy đuổi chiếc xe bán tải và Fortuner chở Nguyễn Thành Trung (34 tuổi), Nguyễn Anh Tuấn (28 tuổi), Nguyễn Hữu Phước (21 tuổi) chạy trên quốc lộ 8C đoạn qua huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, vì vận chuyển ma túy.

Phước sau đó lái ôtô Fortuner vào một trại lợn rồi chạy vào rừng lẩn trốn. Chiếc bán tải tiếp tục chạy khoảng 5 km, đến đường liên xã Sơn Lâm và Sơn Giang (huyện Hương Sơn) thì lao xuống ruộng. Tuấn và Trung ngồi trong xe chốt cửa, cầm súng cố thủ, bị hàng trăm công an, biên phòng vây ráp.

Hơn 300 cán bộ, chiến sĩ của lực lượng Công an Hà Tĩnh, Bộ Công Công an, bộ đội biên phòng... tham gia bao vây, di dân đảm bảo an toàn. Xạ thủ bắn tỉa cùng cảnh khuyển cũng vào vị trí cách chiếc ôtô vài chục mét sẵn sàng nhận lệnh.

Trung tá Nguyễn Tuấn, Đội trưởng địa bàn, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Hà Tĩnh), cho biết lúc ôtô vừa lao xuống ruộng, tổ công tác đã phát loa, yêu cầu ra đầu hàng, song Trung cầm súng và lựu đạn, mở cửa xe ra la lớn: "Nếu ai xông vào sẽ san bằng tất cả", rồi đóng sầm cửa lại.

Phút đầu hàng của những kẻ buôn ma túy cầm súng, lựu đạn cố thủ Phút đầu hàng của Tuấn và Trung hôm 15/2

Bó hoa hồng trên xe của trùm ma túy thất tình

Theo trung tá Tuấn, khi hai tên tội phạm bị mắc kẹt giữa cánh đồng, ưu tiên trước mắt là triển khai tất cả lực lượng bao vây xung quanh, áp dụng biện pháp nhân đạo để bắt sống chúng nhằm khai thác thêm thông tin, chỉ khi nào bất đắc dĩ mới dùng biện pháp mạnh. Cảnh sát sau đó dùng biện pháp phân tích tâm lý, nỗ lực thuyết phục chúng.

"Tội phạm có điểm yếu, đó là khi bị lộ rõ lai lịch, thân phận. Khi tôi đọc qua loa họ tên, địa chỉ đầy đủ của Tuấn và Trung, chúng im lặng một hồi lâu trong xe, đến khoảng 17h, Tuấn mở cửa, giơ hai tay xin hàng trước", trung tá Tuấn nói.

Tuấn khai trước kia là bạn tù, sau khi mãn hạn thì được Trung tuyển mộ vào đường dây ma túy. Thời điểm cố thủ trong ôtô, cả hai đã tính toán rất nhiều việc. Tuấn kể với Trung giờ bị bao vây nhiều như thế này rất khó thoát, bản thân còn có gia đình, mẹ già, muốn ra hàng để có cơ hội. Trung sau một hồi suy nghĩ đã để đàn em mở cửa bước ra.

Trung tá Đào Bình Nguyên, Phó phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Hà Tĩnh), thông tin cuộc đấu tranh tâm lý với Trung rất căng thẳng, anh ta là một kẻ lì lợm, ngông cuồng. Với số lượng ma túy gần 10 kg, đối diện với pháp luật sẽ phải nhận án tử, xác định thế nào cũng phải chết nên hắn rất khó lường.

Trinh sát theo dõi thấy tâm lý Trung diễn biến rất phức tạp. Lúc ngồi một mình trong ôtô, Trung châm lửa đốt nhiều vật dụng, trong đó có một bó hoa hồng bằng nhựa. Sau này anh ta khai bó hoa đó được dùng để tặng bạn gái trong ngày lễ tình nhân song bị từ chối.

Khi Trung rút chốt lựu đạn ném xuống ruộng, dí khẩu súng ngắn vào đầu để tự tử, một lãnh đạo Phòng cảnh sát cơ động lập tức nói qua loa: "Trung ơi, nếu em buông vũ khí đầu hàng thì còn cơ hội gặp lại người thân". Nghe nói tới gia đình, Trung bất chợt suy nghĩ vài giây rồi đưa khẩu súng ra khỏi đầu.

Trung tỏ vẻ ngang tàng trước khi ra đầu hàng tối 15/2. Ảnh: H.L.

'Show' cuối cùng của trùm ma túy thích diễn

Trung tá Tuấn phân tích theo dõi Trung suốt 4 tiếng, nhận thấy hắn có thói ngông, lúc cố thủ còn lên Facebook viết: "Vĩnh biệt cuộc đời, ân tình Trung xin trả lại kiếp sau". Điều này nghĩa là Trung biết mọi người đang theo dõi vụ vây bắt mình, nên muốn chơi trội, để ai cũng có thể biết sự việc.

Biết Trung thích sự chú ý, nên trời càng gần tối cũng là lúc các bóng đèn cao áp cùng đèn pha của cảnh sát chiếu thẳng về phía hắn đang cố thủ. "Ánh sáng cũng có thể làm cho tội phạm sợ hãi. Thấy cảnh sát dùng biện pháp này để trấn áp, Trung đứng ra phì phèo điếu thuốc, tay cầm lựu đạn, tay còn lại múa súng, tỏ vẻ rất chuyên nghiệp", trung tá Tuấn kể.

Sau vài chục phút "diễn" trước mặt cảnh sát, Trung tỏ vẻ mệt mỏi, xin hàng. Lúc này, ban chuyên án cử người ra khống chế, song cũng lường trước phương án Trung sẽ cầm súng bắn hoặc ném lựu đạn về phía cảnh sát. Các lực lượng được bố trí vào vị trí thuận lợi để tránh tổn thất, nếu hắn manh động thì nổ súng.

"Thấy cảnh sát đến gần, như để thỏa mãn tâm lý ngông cuồng, thích nổi tiếng, Trung đứng phanh áo lên, rút dao từ thắt lưng ra, vứt súng và lựu đạn xuống ruộng rồi giơ hai tay lên đầu hàng. Giây phút đó cũng là lúc kết thúc show diễn của hắn", Trung tá Tuấn nói.

Mở rộng chuyên án này, ba ngày sau, công an huyện Hương Sơn bắt thêm 4 nghi phạm liên quan đường dây gồm: Đào Viết Sơn (27 tuổi), Phạm Thanh Hùng (40 tuổi, trú xã Sơn Tây), Nguyễn Bá Bảo (17 tuổi, trú xã Sơn Kim 2) và Nguyễn Thanh Thảo (28 tuổi, trú xã Sơn Kim 1), thu thêm gần 1.800 viên ma túy tổng hợp, một quả lựu đạn.