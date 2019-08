Trùm bảo kê chợ Long Biên chết khi đang thụ án tù 0 Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng 'Kính'), 56 tuổi, được đưa từ trại giam T16 vào bệnh viện đêm 13/8 song tử vong trưa nay vì xơ gan.

"Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng "Kính", tổ trưởng tổ bốc dỡ hàng hóa số 2 chợ Long Biên) được cán bộ trại tạm giam T16 (Bộ Công an) đưa vào viện lúc 23h ngày 13/8 và tử vong lúc 11h trưa nay. Bước đầu chẩn đoán ông Hưng bị xơ gan", Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Đông Trần Ngọc Cường nói.

Một cán bộ trại giam T16 cho biết ông Hưng được đưa vào viện từ đêm qua song do bệnh tình nặng nên đã tử vong.

Hưng 'Kính' tại phiên sơ thẩm. Ảnh: Việt Dũng.

Trước đó, ngày 4/1, Công an Hà Nội ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Hưng "Kính" để điều tra tội Cưỡng đoạt tài sản. Trước khi bị bắt vài tuần, Hưng xin nằm viện để ghép nội tạng song cơ quan điều tra cho rằng bị can muốn trốn tránh nên đã mời lên trụ sở công an và đọc lệnh bắt khởi tố.

Ngày 26/7, Hưng bị TAND Hà Nội tuyên án 4 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản. Đồng phạm Nguyễn Hữu Tiến (49 tuổi) bị phạt ba năm; Lê Thanh Hải (56 tuổi), Nguyễn Mạnh Long (57 tuổi), Dương Quốc Vương (51 tuổi) mỗi người nhận ba năm sáu tháng tù.

Tòa cho rằng các bị cáo đã vi phạm quyền sở hữu công dân, làm mất trật tự xã hội, gây khó khăn cho việc kinh doanh tiểu thương tại chợ đầu mối lớn nhất Hà Nội.

Hưng "Kính" không có quyền phân công người thu tiền bốc dỡ với các tiểu thương tại chợ Long Biên; không có quyền đuổi xe, sắp xếp các xe trong chợ... song để tăng thu nhập cá nhân, ông ta đã chỉ đạo đàn em chèn ép, gây khó khăn, đe dọa hộ kinh doanh của vợ chồng chị Nghiêm Thúy Nga và Hoàng Anh Hà.

Các bị cáo còn đuổi, không cho nhân viên của vợ chồng chị Nga bốc dỡ hàng hóa song vẫn thu tiền. Từ ngày 14/3/2018 đến ngày 1/9/2018, nhóm Hưng "Kính" đã thu hơn 28 triệu đồng của chị Nga nhưng chỉ nộp về Ban Quản lý chợ Long Biên 3,2 triệu đồng.