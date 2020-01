Trộm xe máy tại đám cưới 0 Hà TĩnhNguyễn Công An cùng bạn đi từ Nghệ An vào Hà Tĩnh trộm xe máy tại đám cưới ở huyện Can Lộc, song bị cảnh sát đuổi theo bắt giữ.

Ngày 4/1, An (34 tuổi, trú huyện yên Thành, Nghệ An) bị Công an huyện Can Lộc khởi tố, bắt giam về tội Trộm cắp tài sản, theo điều 173 Bộ luật Hình sự 2015.

Nghi can An. Ảnh: C.A

Theo điều tra, khoảng 15h50 ngày 29/12, An cùng một thanh niên lái xe máy chở nhau đi từ huyện Yên Thành (Nghệ An) vào huyện Can Lộc (Hà Tĩnh). Đến nhà hàng Tuyết Hà trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Thiên Lộc, thấy ở đây đang tổ chức đám cưới, An lẻn vào trong trộm xe máy, người bạn ở ngoài cảnh giới.

Phá khóa chiếc xe máy trị giá 12 triệu đồng, An dắt ra khỏi nhà hàng rồi nổ máy rời đi, song bị tổ công tác đội Điều tra tổng hợp (Công an huyện Can Lộc) đuổi theo, khống chế. Đối tác đi cùng An đã lái xe tẩu thoát, đang bị cảnh sát truy tìm.

An khai trong tháng 12/2019 đã gây ra 3 vụ trộm xe máy ở Nghệ An và Hà Tĩnh.