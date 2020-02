Trộm xe máy sang Campuchia bán 0 Hà TĩnhTừ đầu tháng 2, Đặng Đình Quang (25 tuổi) đột nhập vào nhà dân, trộm nhiều xe máy rồi gửi sang Campuchia bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 14/2, Quang bị Công an huyện Can Lộc tạm giữ hình sự để điều tra tội Trộm cắp tài sản.

Nghi can Quang. Ảnh: H.L.

Theo điều tra, từ đầu tháng 2, Quang liên tục đột nhập nhà dân ở thành phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh, huyện Can Lộc, phá khóa trộm nhiều xe máy, sau đó nhờ đồng bọn gửi vào các tỉnh phía Nam rồi đưa sang Campuchia bán, lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Khoảng 13h ngày 13/2, trong lúc trộm xe máy của anh Lê Hữu Trung (22 tuổi) đang dựng tại quán trà sữa ở thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc), Quang bị Công an huyện Can Lộc trích xuất camera, bắt giữ sau 6 tiếng gây án.

Quang không nghề nghiệp, có tiền án tội Trộm cắp tài sản.