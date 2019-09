Trộm xe bị bắt khi gây tai nạn 0 Quảng NamTrên đường mang xe ăn trộm đi bán, Vương, 30 tuổi, bị cảnh sát dừng xe liền tăng ga bỏ chạy nhưng đâm vào ôtô và ngã xuống đường.

Lúc 17h ngày 17/9, Công an phường An Phú (TP Tam Kỳ) nhận thông tin Nguyễn Tấn Vương (trú xã Bình Hải, huyện Thăng Bình) điều khiển xe máy SH Mode đi trên đường Lê Thánh Tông có biểu hiện nghi vấn.

Nguyễn Tấn Vương bị bắt chiều 17/9. Ảnh: Đại Hiệp.

Cảnh sát đề nghị Vương dừng xe kiểm tra hành chính, tuy nhiên người này tăng ga bỏ chạy. Khi đến ngã tư Nguyễn Văn Trỗi - Lam Sơn, xe Vương cầm lái đâm vào một ôtô khiến hắn ngã xuống đường. Vương bỏ chạy khoảng 200 m thì bị bắt giữ.

Vương khai sáng cùng ngày, thấy chiếc xe máy để bên đường ở thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, có chìa khóa nên lấy trộm đưa vào TP Tam Kỳ bán.

Công an phường An Phú bàn giao Vương và xe máy cho Công an huyện Duy Xuyên điều tra.