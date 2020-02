Trộm 4 tỷ từ phòng công chứng 0 Quảng NamVõ Tuấn Anh làm nghề lái xe chở khách du lịch nhưng thua cá độ bóng đá nên phá két sắt văn phòng công chứng lấy tiền trả nợ.

Ngày 2/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã khởi tố vụ án, bị can đối với Võ Tuấn Anh (39 tuổi, phường Cẩm Châu, TP Hội An) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Võ Tuấn Anh tại cơ quan công an. Ảnh: Đại Hiệp.

Theo hồ sơ, tối 19/1, Tuấn Anh phát hiện văn phòng công chứng Lê Vân ở TP Hội An đóng cửa không có người trông coi. Anh ta mang theo xà beng, cưa sắt và nhiều dụng cụ khác đến phá cửa. Đột nhập vào trong, Anh phá két sắt lấy trộm 3,7 tỷ đồng. Số tiền lấy được, Tuấn Anh trả thua cá độ bóng đá hơn 1 tỷ đồng, số còn lại mang theo bỏ trốn.

Dụng cụ phá cửa, két sắt. Ảnh: Đại Hiệp.

Từ trình báo của chủ văn phòng công chứng, ngày 24/1, Tuấn Anh đang đi ra các tỉnh phía Bắc để lẩn trốn bị cảnh sát theo dõi chốt chặn bắt giữ trên đèo Hải Vân, TP Đà Nẵng. Nhà chức trách cho biết Tuấn Anh làm nghề lái xe chở khách du lịch có thu nhập cao và ổn định. Vợ anh ta làm chủ nhiều shop vải lớn tại TP Hội An. Tuy nhiên, do ham cá độ bóng đá, anh ta thua và nợ nần nhiều.