Triệu tập người tung tin 'bệnh nhân 17' dự khai trương Uniqlo 0 Hà NộiNgười phụ nữ họ Khúc, 36 tuổi, trú tại quận Đống Đa, thừa nhận hành vi đăng thông tin sai sự thật và cam kết không tái phạm.

Chiều 6/3, sau khi "bệnh nhân 17" được xác định dương tính với nCoV, trên mạng xã hội đã lan truyền nhiều thông tin về địa điểm mà người phụ nữ này đã đi qua.

Trong đó, một người dùng mạng xã hội viết trên Facebook rằng "bệnh nhân 17" đã đi bar ở Tạ Hiện, dự khai trương Uniqlo, đi chơi nhà bạn ở Times City... Sự việc khiến dư luận hoang mang.

Chiều 10/3, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) phối hợp Công an quận Đống Đa triệu tập người đăng tải thông tin trên.

Tại cơ quan Công an, người phụ nữ họ Khúc, 36 tuổi, trú tại quận Đống Đa, thừa nhận đã đăng tải thông tin sai sự thật.

Cũng trong ngày 10/3, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an quận Nam Từ Liêm lập hồ sơ xử lý một phụ nữ khác 36 tuổi, trú tại quận Nam Từ Liêm, cũng có liên quan tới việc đăng tải những thông tin không đúng về "bệnh nhân 17".

Đến ngày 11/3, cơ quan chức năng ở Hà Nội đã xử lý 23 trường hợp đăng thông tin sai sự thật liên quan đến Covid-19.

Phạm Chiểu