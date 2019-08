Tranh Clinton mặc váy hở vai, đi giày cao gót trong biệt thự tỷ phú ấu dâm Mỹ 0 Bức chân dung kỳ lạ của cựu tổng thống Mỹ được treo trong biệt thự trị giá 56 triệu USD của Epstein ở thành phố New York.

Bức tranh Clinton treo trong biệt thự của Epstein được chụp lại.

Bức tranh, do nghệ sĩ người Mỹ gốc Australia Petrina Ryan-Kleid vẽ, phác họa cựu tổng thống Mỹ ngồi trong tư thế khêu gợi trên chiếc ghế ở phòng Oval, Nhà Trắng. Hiện không rõ tỷ phú Jeffrey Epstein mua lại nó hay in từ tranh gốc rồi đem về treo trong biệt thự của mình ở quận Manhattan, thành phố New York.

Một nguồn tin giấu tên cho biết tháng 10/2012, cô đến nhà tỷ phú ấu dâm để đưa ra một lời đề nghị về chuyện làm ăn thì thấy bức chân dung đặc biệt này và đã bí mật chụp lại nó.

"Người trong tranh chắc chắn là Bill Clinton. Thật sốc, đây là bức tranh vẽ ông ấy, và nó thật sự rất khiêu khích, gợi dục. Ông ấy đi giày cao gót đỏ, mặc chiếc váy màu xanh trễ vai, còn tay thì cũng tạo tư thế kỳ lạ", người này chia sẻ.

Chiếc váy rất giống với chiếc mà bà Hillary Clinton từng mặc khi tham gia lễ trao giải Kennedy Center Honors 2009. Màu váy khiến người ta liên tưởng đến nữ thực tập sinh Nhà Trắng Monica Lewinsky, người mà ông Bill Clinton từng có quan hệ tình ái.

Tỷ phú Jeffrey Epstein, người được tìm thấy đã chết trong nhà giam New York cuối tuần qua, từng là bạn của ông Bill Clinton. Vị cựu tổng thống hiện 72 tuổi từng vài lần bay trên chuyên cơ Lolita Express của Epstein và được cho là đã đến hòn đảo ấu dâm Little St. James của tỷ phú này. Tuy nhiên ông Bill Clinton phủ nhận.

Cảnh sát Mỹ hiện mở cuộc điều tra về cái chết của Jeffrey Epstein và phát hiện những điểm đáng ngờ, trong đó có việc Jeffrey ở riêng một phòng giam, không có camera giám sát vào thời điểm ông ta treo cổ tự tử.

Tỷ phú Mỹ Jeffrey Epstein - người bị buộc tội gây ra hàng loạt vụ ấu dâm. Ảnh: Rex Features.

Hướng Dương (Theo Mirror)