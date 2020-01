Trả công công nhân bằng ma túy 0 Hà NộiThay vì trả lương cho công nhân bằng tiền lương, chủ thầu đã trả cho người lao động bằng ma túy.

Các đối tượng bị công an tạm giữ.

Thông tin từ công an quận Thanh Xuân, đêm ngày 3/1, công an phường Hạ Đình phối hợp với đội cảnh sát phòng chống tệ nạn mà túy công an quận Thanh Xuân, bất ngờ kiểm tra khu vực lán trại của một công trình đang thi công trên địa bàn phường Hạ Đình.

Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang hàng chục đối tượng đang tổ chức, sử dụng chất ma túy. Gần 20 người có mặt trong khu vực bị tạm giữ, đưa về công an phường đấu tranh làm rõ.

Bước đầu, nhóm đối tượng khai nhận là người dân tộc thiểu số, về đây lao động cho chủ thầu xây dựng được hơn hai tháng.

Thay vì được trả công bằng tiền, chủ thầu trả công cho công nhân bằng ma túy hàng ngày để cùng nhau sử dụng, thông qua một đối tượng làm bảo vệ tại công trình.

Khi vào công trường lao động, nhiều người thay vì được tiền, đã trở thành đối tượng nghiện nặng, thậm chí có em chưa đến 15 tuổi, đã nghiện nặng sau khi bỏ nhà trốn vào đây lao động.

Hiện các đối tượng đang được tạm giữ để điều tra làm rõ.

Ngoan Nguyễn