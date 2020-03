Tổng thống Trump: 'Mỹ không trả phí an ninh cho Harry - Meghan' 0 Tổng thống Donald Trump tuyên bố nhà Sussex phải tự chi trả khoản phí an ninh gần 10 triệu USD sau khi biết tin cặp vợ chồng đã chuyển đến sống ở California.

Tổng thống Mỹ tuyên bố không trả phí an ninh khi nhà Harry - Meghan đến sống ở California. Ảnh: AP/Reuters.

"Tôi là một người bạn và người hâm mộ Nữ hoàng cũng như Vương quốc Anh. Trước đây người ta nói rằng Harry và Meghan rời khỏi Anh và có thể sẽ sống luôn ở Canada, nhưng giờ họ đã rời khỏi Canada tới California, Mỹ. Tuy nhiên, nước Mỹ sẽ không trả phí bảo vệ an ninh cho họ. Họ phải tự trả", tổng thống Mỹ viết trên Twitter hôm 29/3.

Nhà Sussex tuần trước lên chuyên cơ rời khỏi đảo Vancouver và bay tới thành phố Los Angeles ở bang California - nơi Meghan lớn lên - khi Tổng thống Donald Trump chuẩn bị đóng cửa biên giới giữa Mỹ và Canada.

Anh và Mỹ từ lâu đã có thỏa thuận sẽ cung cấp bảo vệ an ninh cho các nhà ngoại giao hay thành viên Hoàng gia Anh khi tới thăm. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho rằng Harry sẽ mất quyền lợi này sau khi vợ chồng anh quyết định rút khỏi vai trò thành viên cấp cao hoàng gia, khiến họ không còn là "những người được bảo vệ quốc tế".

Cuối ngày hôm qua, vợ chồng Harry phát đi một tuyên bố, khẳng định họ "không có kế hoạch" đề nghị chính phủ Mỹ trả phí an ninh cho mình, đồng thời cho biết đã "sắp xếp để tự chi trả" khoản tiền bảo vệ khoảng 9,8 triệu USD này.

Harry - Meghan hồi đầu năm tuyên bố rời khỏi nước Anh và rút khỏi các nhiệm vụ hoàng gia, khiến cả Hoàng gia Anh chấn động. Ban đầu cặp vợ chồng định sống ở Canada cùng con trai 10 tháng tuổi Archie. Canada cũng đã trả phí bảo vệ cho gia đình họ từ đầu tháng 11, nhưng giới chức nước này cho hay họ có thể sẽ ngừng chi trả tiền an ninh từ đầu tháng 4 này ngay sau khi cặp vợ chồng chính thức rời hoàng gia.

"Việc Công tước và nữ Công tước xứ Sussex chọn chuyển đến Canada đã khiến chính phủ chúng tôi gặp một loạt tình huống chưa từng có", văn phòng Bộ trưởng An ninh Công cộng Canada Bill Blair từng cho biết. "Lực lượng cảnh sát Hoàng gia Canada đã phối hợp giới chức ở Anh ngay từ đầu về các vấn đề an ninh. Do Công tước và nữ Công tước hiện được xem là những người được bảo vệ quốc tế, Canada có nghĩa vụ phải đảm bảo an ninh cho họ. Theo yêu cầu từ cảnh sát Anh, cơ quan cảnh sát hoàng gia Canada đã bảo vệ nhà Sussex kể từ khi họ tới Canada từ tháng 11/2019. Sự hỗ trợ này sẽ giảm dần trong những tuần tới, phù hợp với sự thay đổi về địa vị của họ".

Thủ tướng Canada Justin Trudeau trước đó cho biết đang cùng Anh "tiến hành các cuộc thảo luận" về việc chi trả thế nào cho bảo vệ an ninh trong thời gian nhà Sussex ở Canada.

Harry và Meghan dự sự kiện hoàng gia cuối hôm 9/3 nhân sự kiện Ngày Thịnh vượng chung ở tu viện Westminster cùng Nữ hoàng, nhà Cambridge và nhiều thành viên cấp cao khác. Cả hai sẽ chính thức rút khỏi hoàng gia từ ngày mai, 31/3.

Hướng Dương (Theo Independent)