Tông chết hai mẹ con, ôtô tăng ga bỏ chạy 0 Thuận cầm lái ôtô va chạm với xe máy khiến hai mẹ con ở Quảng Nam tử vong, một bé bị thương, rồi tăng ga rời khỏi hiện trường.

Sáng 25/5, Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết Lê Trung Thuận (26 tuổi, xã Điện Thắng Nam), người lái ôtô bốn chỗ va chạm với xe máy khiến hai người chết, đã đến cơ quan công an trình diện.

Anh Lê Trung Thuận đến cơ quan công an trình diện. Ảnh: Đại Hiệp.

Trước đó tối 23/5, chị Phạm Thị Kim (37 tuổi, trú phường Điện Ngọc) lái xe máy chở theo hai con đi trên đường Phạm Như Xương, thị xã Điện Bàn. Khi qua khối phố Ngọc Vinh, phường Điện Ngọc va chạm với ôtô bốn chỗ do Thuận cầm lái.

Hậu quả chị Kim và người con 9 tuổi tử vong; bé 3 tuổi bị thương. Ôtô tăng tốc bỏ chạy.

Chiều 24/5, Thuận đến cơ quan công an trình diện. "Bước đâu Thuận khai do quá hoảng sợ nên rời khỏi hiện trường, nhà chức trách đang lấy lời khai", một lãnh đạo công an thị xã Điện Bàn nói.