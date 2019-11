Tỉnh dậy nhặt tiền sau khi bị chém 0 Hưng YênMặc cả bất thành, khách nữ bị người bán chém nằm vật xuống đất. Tưởng nạn nhân đã chết, người dân ném tiền lẻ phúng điếu, một lúc sau bà ta nhổm dậy nhặt tiền.

Người phụ nữ bị chém khi xảy ra mâu thuẫn với chủ hàng dưa.

Sáng 7/11, một phụ nữ đến cửa hàng bán trái cây ở chợ Đông Tảo, xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, mua bưởi. Sau khi mặc cả không thành, vị khách cãi vã, xúc phạm người bán. Thấy vậy, một tiểu thương bán dưa bên cạnh bênh vực người bán bưởi và ẩu đả với vị khách này. Trong lúc cãi vã, người bán dưa rút dao chém khách mua bưởi khiến bà này lăn ra đất.

Những người có mặt tại chợ khi đó tưởng rằng nạn nhân đã chết nên vứt tiền lẻ xuống đất. Tuy nhiên, một lát sau, bà ta tỉnh lại, nhặt tiền dưới đất. Người dân sau đó báo sự việc với nhà chức trách.

Lãnh đạo UBND xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, cho biết người phụ nữ bị chém được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên vết thương không nguy hiểm tính mạng.

"Nạn nhân bị chém vào phần tay, chủ yếu là vết thương ngoài da. Hiện công an xã phối hợp công an huyện Khoái Châu làm rõ vụ việc", đại diện Công an xã Đông Tảo nói.

Nguyễn Ngoan