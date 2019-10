Tin nhắn của cậu bé 7 tuổi trong xe container cứu đoàn người vượt biên 0 Jawad Amiri và 14 người khác suýt chết ngạt trong thùng xe tải đông lạnh ba năm trước nếu không có tin nhắn của cậu em trai 7 tuổi.

"Khi nghe tin trên đài về những thi thể ở Essex, tôi đang ở trong xe nói chuyện với bạn. Trong đầu tôi hiện về ký ức kinh hoàng trong xe tải khiến tôi buồn nôn. Tôi cho rằng những người đó đã chết ngạt. Không chỉ có 39 người chết mà đằng sau đó là 39 gia đình mất đi những người con, người anh em", Amiri thổ lộ nỗi niềm về bi kịch gây rúng động xứ sở sương mù hôm 23/10.

Anh em Amiri và 13 người khác may mắn được giải thoát khỏi thùng hàng đông lạnh ba năm trước. Ảnh: BBC.

Khi được giải thoát ba năm trước, Jawad Amiri và em trai nằm trong số 15 người được kéo ra khỏi một container khóa kín trên đường M1 khi lượng oxy trong container đã xuống mức thấp nhất. Chiếc xe chở nhóm Amiri bắt đầu từ trại tị nạn Calais - thành phố cảng phía bắc nước Pháp - và chàng trai trẻ miêu tả nó không khác gì "nấm mồ di động". Theo lời Amiri, người vượt biên được chia nhóm từ 20 đến 30 người, được xếp vào container mỗi tối để bắt đầu hành trình. Một khi đã cầm tiền, những kẻ buôn người không cần biết họ sống hay chết.

"Tôi và em trai 7 tuổi Ahmed ở trong thùng xe tải đông lạnh với 13 người khác. Cửa được khóa ở bên ngoài và mọi người đều sợ hãi vì không thể mở cửa từ bên trong. Trong xe có các thùng dược phẩm, chúng tôi nằm giữa khoảng hở tầm một mét giữa các thùng hàng và nóc xe. Chúng tôi phải nằm đó trong 15 hoặc 16 tiếng, không cử động, cũng không thể đứng hoặc ngồi", Amiri nhớ lại.

Cậu bé 7 tuổi Ahmed đã nhắn tin cứu cả anh trai và nhóm người vượt biên. Ảnh: BBC.

"Bên trong rất tối, ban đầu rất lạnh nhưng sau đó điều hòa bị hỏng nên không khí nóng dần. Chúng tôi bỏ chăn, cởi cả quần áo, uống hết nước và đập tay vào thành xe vì không thở được. Mồ hôi bắt đầu túa ra, thậm chí việc thốt nên lời cũng khó khăn với chúng tôi. Ahmed bắt đầu khóc và ho vì sợ. Tôi phải liên tục trấn an em rằng họ sẽ mở cửa. Chúng tôi liên tục gọi lái xe, đập vào nóc xe. Anh ta dừng nhiều lần nhưng không mở cửa rồi chửi bới yêu cầu cả nhóm im lặng. Một vài người có điện thoại nhưng không dám gọi cảnh sát vì sợ bị trả lại trại tị nạn. Lượng oxy cứ cạn dần", chàng trai trẻ kể tiếp.

Amiri cũng có điện thoại nhưng hết pin. May mắn cậu em Ahmed mang theo chiếc điện thoại nhỏ được một nữ tình nguyện viên ở trại cho trước đó. Cậu bé 7 tuổi đã nhắn tin cho người này "Chúng tôi cần giúp đỡ, lái xe không dừng lại và sắp hết oxy". Người phụ nữ nhắn lại: "Đừng cử động, hãy thả lỏng và không nói gì nhiều, chúng tôi sẽ gọi cảnh sát".

Tin nhắn Ahmed gửi cho nữ tình nguyện viên. Ảnh: BBC.

"Họ mang cả chó nghiệp vụ tới và tìm ra chiếc xe tải rồi mở của cho chúng tôi. Mọi người đều thở phào vì được cứu nhưng có một vài người lo lắng sợ hãi sẽ bị trả lại trại tị nạn. Một bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe cho chúng tôi rồi họ đưa chúng tôi tới một nhà nghỉ", chàng trai 28 tuổi chia sẻ. Sau đó, cả Amiri và em trai đều được ở lại Anh sinh sống và học tập.

Ahmed vẽ lại chiếc xe container cậu từng suýt chết trong đó khi vượt biên sang Anh.

Trước đó vào ngày 23/10, thi thể 31 nam và 8 nữ được phát hiện trong một thùng chở hàng trong khu công nghiệp Waterglade, cách London 32 km. Các nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng mặc ít hoặc không mặc quần áo và có nhiều dấu tay đẫm máu in trên cửa do cố gắng kêu cứu. Các nhà chức trách ban đầu cho rằng toàn bộ 39 người chết trên chiếc container đều là công dân Trung Quốc, nhưng hiện tại họ nghi ngờ có nạn nhân mang quốc tịch khác. Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đang làm việc với cảnh sát Essex để xác minh thông tin về quốc tịch của các nạn nhân, sau khi nhiều gia đình ở Nghệ An, Hà Tĩnh, trình báo con mất tích ở Anh.

Hoàng Trang (Theo BBC)