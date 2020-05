Tìm thấy thi thể nghi can giết người tình trong phòng trọ 0 Phú ThọSau 7 ngày giết bạn gái tại phòng trọ ở xã Hà Thạch, Thêm bỏ trốn và được phát hiện đã treo cổ.

Ngày 17/5, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã tìm thấy Nguyễn Văn Thêm (32 tuổi, ở khu 1 xã Xuân Thủy, Yên Lập, Phú Thọ). Tuy vậy, lúc được phát hiện, Nguyễn Văn Thêm đã treo cổ tự tử. Thêm là nghi can giết nữ công nhân Trần Thị Phượng (24 tuổi, quê huyện Yên Lập) tại xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ.

Trước đó, sáng 10/5, do không thấy nữ công nhân trên đi làm, một số người thân đến nhà trọ tìm. Khi chủ nhà trọ mở cửa thì phát hiện nạn nhân đã chết.

Sau khi gây án, Thêm được tìm thấy nhưng đã chết.

Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp Công an thị xã Phú Thọ phong toả, khám nghiệm hiện trường, tử thi, xác định nạn nhân đã chết cách đó vài ngày, với nhiều vết thương trên cơ thể. Tại hiện trường, tài sản của nạn nhân vẫn còn nguyên, lực lượng chức năng phát hiện một con dao nhọn.

Từ kết quả khám nghiệm hiện trường và các tài liệu thu thập được, Công an tỉnh Phú Thọ xác định đối tượng nghi vấn gây án là Nguyễn Văn Thêm. Ngày 7/5, một số nhân chứng bắt gặp Thêm đến phòng trọ của chị Phượng. Bản thân Thêm sau khi vụ án xảy ra cũng vắng mặt tại địa phương.

Trước khi bị sát hại, chị Phượng có một con nhỏ 4 tuổi nhờ bố mẹ đẻ nuôi giúp, ly hôn năm 2019. Trong quá trình ở trọ, chị Phượng có quan hệ tình cảm với Thêm.

Ngày 17/5, sau 7 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện thi thể của nghi can tại khu vực xã Cấp Dẫn. Bước đầu, cơ quan công an xác định động cơ gây án của Thêm có thể do mâu thuẫn tình cảm giữa hung thủ và nạn nhân.

