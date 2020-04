Tiệc thôi nôi của bé Archie bị hủy 0 MỹNhà Sussex phải gác lại kế hoạch mời bạn bè dự tiệc sinh nhật 1 tuổi của bé Archie vào 6/5 do Los Angeles kéo dài thời gian giãn cách xã hội đến 15/5.

Vợ chồng Hoàng tử Harry đã bay đến thành phố Los Angeles, bang California, ngay trước khi Mỹ đóng cửa biên giới với Canada để ngăn ngừa virus lây lan. Tuy chỉ ở cách mẹ 16 km nhưng từ khi chuyển tới đây sống, nữ Công tước xứ Sussex chưa thể gặp bà do phải tuân thủ quy định giãn cách xã hội giữa lúc Covid-19 đang bùng phát.

Một đối tác kinh doanh của nhà Sussex cho hay cặp vợ chồng hoàng gia dự định mời nhiều nhân vật nổi tiếng tới dự bữa tiệc thôi nôi của con trai Archie, người chào đời vào ngày 6/5 năm ngoái. Tuy nhiên, họ nhiều khả năng phải hủy bỏ kế hoạch này vì dịch bệnh.

"Bữa tiệc chắc chắn không thể diễn ra bởi nhà chức trách đã kéo dài các lệnh giới hạn", người này cho biết. "Người dân đang sống ở Los Angeles được yêu cầu phải tiếp tục coi giãn cách xã hội là ưu tiên, vì thế những buổi tiệc tùng hay tụ tập sẽ không thể tổ chức".

"Harry và Meghan sẽ phải cân nhắc lại việc mời bạn bè và gia đình tới dự tiệc thôi nôi của con trai. Dù việc Archie tròn một tuổi là một sự kiện đặc biệt, lúc này sự an toàn cho tất cả mọi người cần được xem trọng hơn bao giờ hết. Meghan và nhóm bạn thân thiết sẽ còn có nhiều cơ hội khác để gặp gỡ nhau, còn có nhiều sự kiện khác từ giờ cho tới hết năm. Tuần trước, giới chức thành phố đã định dỡ bỏ các lệnh giới hạn vào ngày 19/4 nhưng chuyện đó không xảy ra vì lý do về an toàn sức khỏe cho tất cả mọi người", nguồn tin nói.

Vợ chồng Harry - Meghan cùng bé Archie trong chuyến công du châu Phi hồi năm ngoái. Ảnh: Reuters.

Hôm 10/4, thị trưởng Los Angeles Eric Garcetti tuyên bố kéo dài lệnh giới hạn, yêu cầu người dân phải ở trong nhà để ngăn ngừa virus lây lan, tới ngày 15/5, trong đó tất cả các buổi tụ tập đông người đều bị cấm.

Harry và Meghan có nhiều bạn bè là người nổi tiếng. Cặp đôi dự định mời James Corden, Ellen DeGeneres, Oprah Winfrey, Idris Alba, Tom Hardy, Serena Williams, Elton John và vợ chồng George - Amal Clooney tới buổi tiệc mừng tuổi mới của bé Archie.

Ngoài ra, bạn từng học với Meghan là ca sĩ Katherine McPhee cùng chồng là nhà sản xuất âm nhạc David Foster cũng sẽ được mời tới dự.

Nguồn tin trên nói thêm dù lệnh phong tỏa ảnh hưởng nhiều tới các dự định công việc của nhà Sussex cũng như hoạt động của tổ chức từ thiện Archewell, cả hai vẫn luôn trong "trạng thái lập sẵn kế hoạch đầy đủ".

"Họ hy vọng Archewell sẽ có thể đi vào hoạt động ngay khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ. Mong muốn đưa tổ chức từ thiện này đi tới thành công hiện lớn hơn bao giờ hết. Và những gì đang xảy ra với thế giới khiến họ càng có thêm quyết tâm để làm nên những điều tốt đẹp, có ích cho xã hội", người này tiết lộ.

Đến ngày 14/4, Los Angeles ghi nhận hơn 9.400 ca nhiễm nCoV và 325 ca tử vong. Thành phố hiện áp lệnh phong tỏa, người dân chỉ được phép đi siêu thị, đến quầy thuốc hoặc ra ngoài tập thể dục. Cùng với New York và Washington, California cũng là một trong số những bang thiệt hại nặng nề nhất ở Mỹ bởi Covid-19. Tuy nhiên, các số liệu mới nhất cho thấy giãn cách xã hội và các biện pháp khác đã giúp làm phẳng đường cong và làm chậm sự lây lan của dịch bệnh.

Hướng Dương (Theo Mail)