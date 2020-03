'Tiệc ma túy' giữa mùa dịch 0 Hà Tĩnh50 đàn ông và 25 phụ nữ bị cảnh sát bắt quả tang sử dụng ma túy, hiện bị cách ly ngay tại khách sạn ở huyện Nghi Xuân.

Bên trong một phòng karaoke bị đột kích. Ảnh: Hùng Lê.

0h30 ngày 26/3, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Hà Tĩnh) phối hợp Công an huyện Nghi Xuân đột kích 5 phòng hát karaoke của khách sạn ở thị trấn Xuân An. Thấy cảnh sát ập vào, đám đông nháo nhào bỏ chạy song không thể thoát ra ngoài.

Tại hiện trường, nhà chức trách thu mảnh vỡ của các viên ma túy tổng hợp, thuốc lắc, đĩa sứ và bộ dụng cụ phục vụ cho việc hút chích.

Nhà chức trách xác định 75 người trú thành phố Hà Tĩnh, huyện Can Lộc và Nghệ An, trong đó một số thanh niên được xác định dương tính với chất ma túy. Họ đang bị Công an huyện Nghi Xuân tạm giữ, phân loại lấy lời khai, làm rõ hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhóm thanh niên khai tối 25/3 rủ nhau mua ma túy rồi đi thuê phòng karaoke để "mở tiệc". Theo cảnh sát, thời điểm đột kích, khách sạn ở thị trấn Xuân An treo biển "tạm đóng cửa vì Covid-19" để đánh lạc hướng lực lượng chức năng.

Thượng tá Nguyễn Quang Thành, Trưởng Công an huyện Nghi Xuân, cho hay do tỉnh đang cao điểm chống Covid-19, để đề phòng, đơn vị đã phong tỏa khách sạn, cách ly 75 nghi can phục vụ việc điều tra.