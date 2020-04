Thuê xe cứu thương chở khẩu trang lậu đi bán 0 Hải PhòngNguyễn Quốc Khánh (54 tuổi) thuê Phạm Văn Vương (40 tuổi) lái xe cứu thương chở 7.500 chiếc khẩu trang y tế sản xuất lậu đi tiêu thụ.

Lái xe Phạm Văn Vương cùng số lượng khẩu trang tại CAH Vĩnh Bảo. Ảnh: Công an Hải Phòng.

Công an Hải Phòng cho biết, sáng 19/4, tổ công tác Kinh tế - Môi trường đã kiểm tra và phát hiện một xe ô tô cứu thương chở theo 3 thùng khẩu trang y tế (7.500 chiếc khẩu trang). Thời điểm kiểm tra lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa này.

Cơ quan chức năng yêu cầu lái xe đưa phương tiện và tang vật về trụ sở Công an huyện Vĩnh Bảo giải quyết.

Tại cơ quan công an, lái xe Phạm Văn Vương (40 tuổi, ở 38/418 Đồng Hòa, Kiến An) khai nhận chở thuê số khẩu trang trên cho xưởng may gia công Khánh Nga tại thôn Hoàng Đông, xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng, do Nguyễn Quốc Khánh 54 tuổi đứng tên.

Tiến hành khám xét tại xưởng gia công này, cơ quan công an phát hiện thêm 55 vỏ hộp nhãn hiệu Hinaco, 4 hộp thành phẩm đóng trong vỏ hộp ghi "Khẩu trang kháng khuẩn cao cấp" gồm 200 chiếc, còn 800 chiếc khẩu trang (500 chiếc khẩu trang màu xanh và 300 khẩu trắng) hàng rời chưa đóng vào hộp.

Nhà chức trách cho biết lợi dụng dịch bệnh, Nguyễn Quốc Khánh cùng vợ là Nguyễn Thị Nga đã thu gom nguyên liệu và thuê nhân công tiến hành sản xuất khẩu trang trái phép, không được cơ quan chức năng kiểm định.

Để thuận tiện cho việc tiêu thụ, Nguyễn Thị Nga đã thuê xe cứu thương vận chuyển khẩu trang để trốn tránh cơ quan chức năng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra, làm rõ.

Nguyễn Ngoan