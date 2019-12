Thư tuyệt mệnh trong ngôi nhà có ba thi thể 0 Hà NộiBa người được tìm thấy tử vong trên giường, trong ngôi nhà ba tầng sâu trong ngõ vắng, bên cạnh là thư tuyệt mệnh.

Khoảng 23h ngày 28/12, thi thể ba người được phát hiện tại tầng ba ngôi nhà ở hẻm 193/180/35 phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm. Căn nhà ba tầng, nơi phát hiện thi thể, nằm sâu trong ngõ vắng, đóng kín cửa, ít người qua lại.

Sống gần hiện trường, chị Hoa kể tối 28/12, vợ chồng chị đi sinh nhật về thì thấy số nhà 27 có đông người tập trung nên ra xem. Theo chị Hoa, ba người tử vong đều là nữ. Trong số ba nạn nhân, một người là con của chủ nhà, mới chuyển giới lấy tên Việt Anh, 24 tuổi, ở Hải Dương; hai người còn lại là bạn từ nơi khác đến chơi.

"Người này ít ở nhà, không hay giao tiếp với hàng xóm", chị Hoa nói.

Hôm 29/12, tổ trưởng tổ dân phố tại khu vực trên cho biết sáng 28/12, bạn thân của Việt Anh nhận được tin nhắn nói sẽ tự tử. Liên lạc lại không được, người bạn đó đã báo cho gia đình Việt Anh.

Ngôi nhà ở phường Phú Diễn, nơi thi thể của ba người được phát hiện hôm 28/12.

Nhận được thông báo, người nhà nạn nhân đến ngôi nhà, phát hiện đèn bên trong sáng nhưng gọi cửa không được nên thuê người bẻ khóa, đồng thời báo tổ dân phố.

"Khi tôi có mặt tại hiện trường, người thân của cô gái chủ nhà đang thuê thợ bẻ khóa", tổ trưởng dân phố thông tin.

Sau khi phá cửa, chạy lên tầng 3, gia đình phát hiện ba người tử vong trên giường, cạnh đó là thư tuyệt mệnh. Ngôi nhà trên đứng tên bố nạn nhân, mua năm 2003.

Theo người nhà nạn nhân, ba cô gái đều bị trầm cảm. Việt Anh từng nhảy từ tầng 3 xuống đất tự tử nhưng không chết.

Cán bộ công an phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, cho biết phường đã hoàn tất hồ sơ và chuyển lên công an quận giải quyết.

"Ba nạn nhân đã được gia đình đưa về quê an táng theo phong tục địa phương. Do đây là vụ tự tử, gia đình không yêu cầu khám nghiệm", cán bộ công an cho hay.

Nguyễn Ngoan