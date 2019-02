Thủ phạm sát hại thiếu nữ giao gà khó thoát án tử hình

Công bố nội dung "vụ án đặc biệt nghiêm trọng với thủ đoạn dã man chưa từng xảy ra tại địa phương", Công an tỉnh Điện Biên cho hay ngày 4/2, Vương Văn Hùng lừa nữ sinh 22 tuổi ở huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, mang gà đến giao tại nhà rồi khống chế. Hắn cùng bốn đồng phạm sau đó cưỡng bức tập thể, sát hại cô gái, vứt xác phi tang.

Nghi can Bùi Văn Công (trái), Vương Văn Hùng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Điện Biên.

Ngày 17/2, Vương Văn Hùng (35 tuổi) và nhóm nghi can Bùi Văn Công (44 tuổi), Phạm Văn Nhiệm (47 tuổi), Lường Văn Lả (26 tuổi) và Lường Văn Hùng (39 tuổi, cùng trú huyện Điện Biên) bị khởi tố để làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản, hiếp dâm, tàng trữ trái phép chất ma túy và bắt giữ người trái pháp luật.

Qua thông tin được công bố nêu trên, luật sư Phạm Thanh Bình (Giám đốc Công ty Luật Bảo Ngọc) cho rằng nhóm nghi phạm đã có chủ định nên thực hiện liên tiếp chuỗi hành vi: vờ hỏi mua gà và xin số điện thoại, đặt gà và dụ nạn nhân đến địa điểm gây án để thực hiện hành vi phạm tội.

Nhóm nghi phạm không chỉ xâm hại tính mạng mà còn xâm hại đến nhân phẩm, thân thể của cô gái (thông qua các hành vi giam giữ, cướp tài sản, cưỡng bức). Các nghi can đều nghiện ma túy, nhiều tiền án tiền sự. Khi thực hiện hành vi, chúng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để xóa dấu vết, tẩu tán vật chứng.

Hành vi của 5 bị can do đó đều có các tình tiết định khung tăng nặng theo điểm e, điểm g, điểm o khoản 1 điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 về tội Giết người. Đó là giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; giết người để thực hiện một hành vi hoặc che giấu một tội phạm khác; phạm tội có tổ chức.

Với ba tình tiết như trên, các nghi can nếu bị kết tội sẽ đối mặt với hình phạt cao nhất - tử hình.

Nếu quá trình điều tra xác định Lương Văn Hùng và Lương Văn Lả thực hiện hành vi giao cấu khi nạn nhân đã chết, họ có thể không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Hiếp dâm mà sẽ bị xử lý về tội Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt (điều 319 Bộ luật Hình sự 2015 - mức hình phạt tối đa đến 7 năm tù).

Theo ông Bình, tội danh và khung hình phạt các bị can có thể đối mặt gồm:

- Tội Giết người (các điểm e, điểm g, điểm o khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015): Khung hình phạt tù 7-20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

- Tội Cướp tài sản (điểm a khoản 2 điều 168 Bộ luật Hình sự 2015): Khung hình phạt tù 7-15 năm.

- Tội Hiếp dâm (các điểm a, điểm c khoản 2 điều 141 Bộ luật Hình sự 2015): Khung hình phạt tù 7-15 năm.

- Tội Tàng trữ trái phép chất ma túy (điều 249 Bộ luật Hình sự 2015): Hình phạt tối đa đến 20 năm tù.

- Tội Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật (điều 157 Bộ luật Hình sự 2015): Mức hình phạt tối đa đến 15 năm tù.

Ngôi nhà hoang nơi nữ sinh bị nhóm nghiện khống chế. Ảnh: Phạm Dự.

Gia đình nạn nhân có quyền yêu cầu bồi thường những gì?

Theo khoản 1 điều 584 Bộ luật dân sự 2015: "Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường..".

Trong vụ án này, nếu bị kết tội, ngoài việc bị xử lý hình sự, nhóm nghi phạm phải có nghĩa vụ bồi thường về mặt dân sự với toàn bộ thiệt hại gây ra với nạn nhân, cụ thể:

- Theo điều 591 Bộ luật Dân sự 2015, trách nhiệm bồi thường thiệt hại về vật chất bao gồm: việc thanh toán chi phí hợp lý cho việc mai táng, tiền cấp dưỡng cho những người mà nạn nhân có nghĩa vụ cấp dưỡng (nếu có), thu nhập thực tế bị mất của cô gái (nếu thu nhập thực tế của cô gái không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại).

- Thiệt hại về tinh thần do tính mạng bị xâm phạm sẽ được bồi thường cho thân nhân (những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất) của người chết. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận. Nếu không thỏa thuận được, mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá 100 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Về bồi thường thiệt hại do tài sản bị xâm phạm, theo điều 689 Bộ luật Dân sự 2015, người phạm tội Cướp tài sản phải hoàn trả lại toàn bộ tài sản đã cướp và chi phí hợp lý để khắc phục thiệt hại.

Theo luật sư, qua vụ án này, người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đặc biệt là với người lạ, những người mới tiếp xúc lần đầu. Các cô gái tránh đi một mình đến những địa điểm vắng vẻ, ít người qua lại, nhất là vào buổi tối; nên mang theo điện thoại. Trường hợp bị kẻ xấu khống chế, nạn nhân cần hết sức bình tĩnh để tìm cách ứng phó phù hợp (kêu cứu, thông báo cho người khác biết để được trợ giúp..).

Hà Nguyên