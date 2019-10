Thiếu phụ bị cướp khi cầm tiền bên vệ đường 0 Nghệ AnThấy chị Tám cầm xấp tiền đứng ở vệ đường, Giang lại gần, yêu cầu chị này trả nợ 30 triệu đồng thay chồng, khi không được thì cướp.

Ngày 31/10, Hoàng Thị Hương Giang (26 tuổi) trú tại Nghệ An bị công an huyện Đô Lương (Nghệ An) khởi tố về tội Cướp giật tài sản.

Ngày 11/10, Giang đang đi trên đường thì phát hiện chị Nguyễn Thị Tám (trú huyện Đô Lương) cầm một xấp tiền đứng ở vệ đường. Giang cho rằng chồng chị Tám đang nợ mình 30 triệu đồng nên tiếp cận yêu cầu chị Tám "trả nợ thay chồng".

Chị Tám phản đối thì bị Giang giằng lấy xấp tiền trên tay. Sau khi đếm đủ 30 triệu đồng, Giang vứt số tiền còn thừa tại hiện trường rồi rời đi.

Khi công an vào cuộc điều tra, Giang đầu thú thừa nhận hành vi phạm tội, hoàn trả số tiền đã cướp.

Nhà chức trách cho hay hiện chưa xác định được chồng của nạn nhân có nợ Giang tiền hay không, tuy nhiên đây là giao dịch dân sự. Giang được tại ngoại do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.