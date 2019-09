Thi thể nam thanh niên dưới sông 0 Hà TĩnhLực lượng chức năng tìm thấy thi thể của nam thanh niên 22 tuổi ở dưới sông Nghèn, cách cầu Nghèn (huyện Can Lộc) khoảng 50 m, tối 19/9.

Người dân tập trung trên cầu Nghèn theo dõi sự việc. Ảnh: Hùng Lê

Theo nhà chức trách, khoảng 18h ngày 18/9, nam thanh niên 22 tuổi quê xã Quang Lộc lái xe đạp điện tới cầu Nghèn ở thị trấn Can Lộc, sau đó để lại đôi dép cùng phương tiện, trèo qua lan can cầu, gieo mình xuống sông Nghèn tự tử.

Nhiều lực lượng gồm công an, quân sự đã chèo thuyền xuống sông, tổ chức tìm kiếm hơn một ngày mới có kết quả. Người nhà cho hay, nạn nhân từng là sinh viên của một trường đại học ở TP Vinh (Nghệ An), sau đó nghỉ học về quê nghi do trầm cảm, từng có ý định quyên sinh.