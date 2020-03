Thi thể bệnh nhân Covid-19 Mỹ chất đầy các xe đông lạnh 0 Hàng chục xác chết được chuyển lên chiếc xe tải đông lạnh bên ngoài bệnh viện Brooklyn (New York) trước sự chứng kiến của người đi đường.

Thi thể bệnh nhân Covid-19 chất đầy xe tải đông lạnh ở Mỹ Một đoạn video được ghi lại bên ngoài Bệnh viện Brooklyn ở phố Fort Greene, quận Brooklyn, New York hôm 29/3 cho thấy các nhân viên y tế dùng xe nâng thi thể những bệnh nhân chết vì nhiễm nCoV lên một chiếc xe tải đông lạnh. Trong video, người đàn ông quay phim bàng hoàng lặp đi lặp lại câu nói: "Đây là sự thật, ngay tại Brooklyn, đây là Bệnh viện Brooklyn, đây là sự thật".

Túi đựng xác của các bệnh nhân Covid-19 được xếp bên trong một xe tải giữ lạnh bên ngoài Bệnh viện

Brooklyn, New York, Mỹ hôm 29/3. Ảnh: FB.

Ngoài ra, một đoạn video được một y tá chia sẻ cùng ngày cho thấy các túi đựng xác chất đống bên trong một chiếc xe khác. Trả lời phỏng vấn của Buzzfeednews, nam y tá 38 tuổi cho biết đã quay video vào cuối ca làm việc của mình hôm 29/3 để "cho mọi người thấy thực tế khủng khiếp của Covid-19 ở Mỹ".

Người này kể thêm rằng một trong những người nằm trong xe tải là một phụ nữ mà anh đã an ủi khi cô qua đời. "Tôi chưa bao giờ đủ kiên nhẫn để ngồi bên người mà tôi mới gặp cho đến khi họ trút hơi thở cuối cùng. Nhưng tôi thích bộ đồ của cô ấy nên quyết định ở lại và làm quen với cô ấy một chút", anh này nói.

Hôm qua, các bệnh viện ở thành phố New York đã phải thiết lập một loạt nhà xác dã chiến. Nhiều xe tải đông lạnh đậu bên ngoài một số trung tâm y tế nằm ở cả 5 quận của New York vào cuối tuần để di chuyển các thi thể. Trong ngày này, tại New York có 98 người mất mạng vì Covid-19 chỉ trong vòng 7 tiếng. Lần cuối thành phố này triển khai nhà xác dã chiến bên ngoài bệnh viện là sau cuộc tấn công khủng bố vào 11/9/2001.

Xe tải đông lạnh xếp hàng chờ vận chuyển xác nạn nhân Covid-19 ở New York, Mỹ hôm 29/3. Ảnh: Mail.

Tính đến nay, gần 40.000 cư dân của New York đã được xét nghiệm dương tính với nCoV - nhiều nhất trong cả nước. Queen, quận đông dân nhất cũng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch ở New York, có hơn 10.000 ca nhiễm. Trong khi đó, trên toàn nước Mỹ ghi nhận hơn 140.000 người nhiễm Covid-19 và hơn 2.400 trường hợp tử vong, đứng đầu thế giới về số ca bệnh.

Tùng Anh (Theo Mail)