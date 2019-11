Thêm gia đình nhận tin con tử nạn trong container từ Anh

Ngày 3/11 tại nhà riêng của bà Nguyễn Thị Mai (57 tuổi, trú xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc), rất đông người dân đến hỏi thăm, thắp hương ở bàn thờ vọng cho anh Nguyễn Văn Nhân, khi hay tin anh là một trong 39 người chết trong xe container ở hạt Essex, đông bắc thủ đô London (Anh) hôm 23/10.

"Tối 1/11, người cháu ruột ở bên Anh gọi điện về cho gia đình nói cảnh sát Anh đã làm việc với nó, xác nhận Nguyễn Văn Nhân chính là nạn nhân chết trong thùng xe container. Nghe xong tôi ngã quỵ, tiêu tan mọi hy vọng", bà Mai nói.

Trước đó, ngày 31/10, chị Nguyễn Thị Oanh (chị gái Nhân) cho biết, nhận được cuộc điện thoại của một người xưng là phiên dịch viên từ Anh, thông báo cảnh sát Anh khám nghiệm tử thi 39 người tử nạn trong xe container phát hiện số điện thoại của chị, nên gọi điện về xác minh.

"Tôi trả lời là chị gái Nguyễn Văn Nhân, mất tích nhiều ngày qua khi trên đường sang Anh. Người phiên dịch nói đang ngồi với cảnh sát Anh, yêu cầu tôi cung cấp tên tuổi các thành viên trong gia đình, số chứng minh thư của Nhân. Tôi hỏi liệu Nhân có nằm trong số 39 nạn nhân hay không, họ đáp sẽ đối chiếu thông tin và trả lời sau", chị Oanh nói.

Anh Nhân có vợ và hai con, vợ đang xuất khẩu lao động ở Nhật. Tháng 11/2016, Nhân vay 350 triệu đồng qua Đức làm việc. Giữa năm 2019, anh gọi điện về thông báo với gia đình sẽ qua Anh tìm việc làm, vì ở Đức thu nhập bấp bênh. Nhân sau đó nộp 150 triệu đồng cho người môi giới để được đưa từ Đức qua Pháp, chờ qua cảng Calais để vượt biên bằng xe container sang Anh.

"Chiều 22/10, nhân từ Pháp gọi điện về cho bà Mai, nói chuẩn bị thêm 350 triệu đồng để nộp cho người môi giới. Nếu sang Anh thành công sẽ cung cấp số tài khoản cho môi giới để bố mẹ nộp tiền vào. Sau cuộc gọi đó, vợ chồng tôi không thể liên lạc với con được nữa", bà Mai cho hay.

Hiện Hà Tĩnh có 10 trường hợp được gia đình xác nhận có con mất tích ở Anh. Ngày 2-3/11, có 4 gia đình xác nhận đã nhận được điện thoại của người thân hoặc phía cảnh sát Anh, gọi điện từ Anh về xác nhận con họ là một trong 39 người tử nạn trong xe container ở hạt Essex.

Các gia đình trên đều đến từ huyện Can Lộc, gồm ông Phạm Văn Thìn (bố của Phạm Thị Trà My, 26 tuổi, trú thị trấn Nghèn); ông Nguyễn Đình Gia (bố anh Nguyễn Đình Lượng, 21 tuổi, trú xã Thanh Lộc); ông Võ Nhân Quế (bố anh Võ Nhân Du, trú xã Thiên Lộc); bà Nguyễn Thị Mai (mẹ anh Nguyễn Văn Nhân, trú xã Thiên Lộc).

Rạng sáng 23/10 thi thể 39 người, gồm 31 đàn ông và 8 phụ nữ, được phát hiện trong thùng container tại khu công nghiệp Waterglade (Anh). Bộ Công an đã phối hợp với Công an hai tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An lấy mẫu tóc, móng tay của nhiều bố mẹ trình báo có con mất tích để xét nghiệm ADN và gửi sang Anh, phục vụ xác minh có thuộc danh sách 39 thi thể hay không.

Thông cáo lúc 19h20 ngày 1/11 (2h20 ngày 2/11 giờ Hà Nội), Cảnh sát hạt Essex (Anh) tin rằng các nạn nhân trong vụ 39 người chết trong xe container ở hạt này hôm 23/10 là công dân Việt Nam, nhưng chưa công bố danh tính.

"Ở thời điểm này, chúng tôi tin rằng các nạn nhân là người Việt Nam và chúng tôi đang liên hệ với chính phủ Việt Nam. Chúng tôi cũng đang liên lạc trực tiếp với gia đình một số nạn nhân ở Việt Nam và Anh, cũng như tin rằng đã xác định được gia đình của một số nạn nhân mà hành trình của họ chấm dứt trong bi kịch trên lãnh thổ Anh", cảnh sát hạt Essex cho hay.