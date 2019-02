Thêm ba nghi phạm buôn ma túy bị bắt sau vụ tông ôtô vào cảnh sát

Ngày 18/2, Công an Hà Tĩnh cho biết, mở rộng điều tra vụ án nhóm buôn ma túy cầm súng cố thủ, cơ quan điều tra đã bắt tiếp Phạm Thanh Hùng (40 tuổi, trú xã Sơn Tây), Nguyễn Bá Bảo (17 tuổi, trú xã Sơn Kim 2) và Nguyễn Thanh Thảo (28 tuổi, trú xã Sơn Kim 1), thu gần 1.800 viên ma túy tổng hợp, một quả lựu đạn.

"Ba nghi phạm được xác định có mối quan hệ mật thiết, liên quan với đường dây ma túy của Nguyễn Thành Trung", lãnh đạo Công an Hà Tĩnh nói.

Theo chính quyền địa phương, Hùng nghiện ma túy, không nghề nghiệp, lêu lổng. Thảo chưa lập gia đình, không có tiền án, tiền sự.

Trinh sát mật phục để khống chế nhóm buôn ma túy cố thủ. Ảnh: Hùng Lê

Trước đó, khoảng 15h ngày 15/2, nhà chức trách dừng kiểm tra chiếc xe bán tải và Fortuner chở Nguyễn Thành Trung (34 tuổi), Nguyễn Anh Tuấn (28 tuổi), Nguyễn Hữu Phước (21 tuổi) chạy trên quốc lộ 8C đoạn qua huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Tài xế trên hai ôtô không chấp hành hiệu lệnh, lao xe vào tổ công tác rồi bỏ chạy. Nhóm cảnh sát phải nhảy sang hai bên đường để tránh, dùng xe chuyên dụng truy đuổi.

Phước sau đó dừng ôtô Fortuner bên vệ đường rồi bỏ chạy vào rừng lẩn trốn. Chiếc bán tải tiếp tục chạy khoảng 5 km, đến đường liên xã Sơn Lâm và Sơn Giang (huyện Hương Sơn) thì lao xuống ruộng. Tuấn và Trung ngồi trong xe chốt cửa, cầm súng cố thủ, bị hàng trăm công an, biên phòng vây ráp.

Phút đầu hàng của những kẻ buôn ma túy cầm súng, lựu đạn cố thủ Phút đầu hàng của hai nghi phạm

Lúc 17h, Tuấn xin hàng. Hơn hai tiếng sau, Trung vứt súng, lựu đạn và dao bước ra khỏi xe. Phước đầu thú sáng 16/2, sau 18 tiếng lẩn trốn trong rừng.

Hôm qua, cơ quan công an công bố bắt thêm Đào Viết Sơn (27 tuổi, em họ Trung) vì có liên quan việc vận chuyển ma túy trong đường dây này.

Đại tá Lê Văn Sao, Giám đốc Công an Hà Tĩnh, cho biết các nghi phạm nằm trong đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy trên tuyến biên giới Lào về Việt Nam, qua cửa khẩu Cầu Treo (huyện Hương Sơn). Để triệt phá, công an tỉnh đã phối hợp với Cục phòng chống ma túy (Bộ Công an) lập chuyên án đấu tranh.