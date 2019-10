Thêm 10 gia đình ở Nghệ An, Hà Tĩnh trình báo con mất tích 0 Với số lượng bổ sung, đến chiều 27/10, có tổng cộng 24 gia đình ở Nghệ An, Hà Tĩnh trình báo đang có con mất tích ở châu Âu và Anh.

Tại Hà Tĩnh, trưa 27/10, làm việc với Công an huyện Nghi Xuân và chính quyền chính quyền xã Cương Gián, anh Nguyễn Huy Hoàng (16 tuổi, trú thôn Bắc Sơn) xác nhận em trai Nguyễn Huy Hùng (15 tuổi) mất tích khi trên đường xuất ngoại vào Anh; người thân không thể liên lạc từ hôm 22/9 đến nay.

Anh Hoàng cho hay gia đình có ba chị em, Hùng là con út, chị gái đang làm việc ở Hàn Quốc, bố mẹ làm việc ở Anh một năm nay. Ba tháng trước, Hùng vào Đăk Lăk, sau đó sang Anh, mọi thủ tục đều do bố mẹ chuẩn bị. Chuyến đi của Hùng có thể thuộc nhóm 3 container vào Anh hồi đầu tuần này.

"Hôm 23/10, khi nhà chức trách Anh phát hiện xe container chứa 39 thi thể, mẹ của Hùng không liên lạc được với con đã lên mạng xã hội đăng thông tin tìm kiếm, đến nay chưa có kết quả", một nguồn tin nói.

Hiện, Hà Tĩnh có 10 trường hợp được gia đình xác nhận có con mất tích ở Anh, bao gồm cả 9 người do gia đình trình báo từ hôm 25/10. Họ đều đến từ xã Thiên Lộc, Vĩnh Lộc, thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc), phường Đậu Liêu (thị xã Hồng Lĩnh).

Gia đình ông Lê Tuân, xã Đô Thành, huyện Yên Thành ngóng tin con là Lê Văn Hà đang mất liên lạc. Ảnh: Hải Bình

Tại Nghệ An, nhà chức trách địa phương cho biết đến chiều 27/10, thêm 9 gia đình ở huyện Yên Thành, Diễn Châu, trình báo mất liên lạc với con tại châu Âu một tuần qua.

"Công an tình đang tiếp tục nắm bắt tình hình. Song chưa có căn cứ nào để khẳng định những trường hợp này có liên quan tới vụ phát hiện 39 thi thể trong container tại Anh hay không", đại diện Công an Nghệ An nói.

Sở Ngoại vụ Nghệ An cho hay nếu như có công dân tỉnh Nghệ An thuộc danh sách 39 nạn nhân tử vong trong container tại Anh, đơn vị sẵn sàng hỗ trợ người thân ở quê nhà thực hiện các thủ tục pháp lý. Tuy nhiên, tới nay Sở chưa nhận được yêu cầu nào từ các gia đình có con mất liên lạc.

Hiện, Nghệ An có 14 người được gia đình xác nhận mất tích, bao gồm cả 5 người ở huyện Yên Thành và TP Vinh.